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Миронов предложил запустить в России программу фудшеринга - РИА Новости, 30.06.2026
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01:09 30.06.2026
Миронов предложил запустить в России программу фудшеринга

Миронов предложил запустить программу фудшеринга в магазинах

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Сергей Миронов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил запустить в России программу фудшеринга — бесплатной раздачи качественных продуктов за два-три дня до окончания срока годности.
  • Миронов также предложил установить в магазинах «социальные полки» для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей.
  • По мнению политика, необходимо принимать закон о «социальных полках» и освобождать магазины от уплаты НДС за благотворительную раздачу продуктов с истекающим сроком годности.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил запустить в России программу фудшеринга - бесплатной раздачи качественных продуктов за два-три дня до окончания срока годности, а также установить в магазинах "социальные полки" для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей.
"Справедливая Россия" уже много лет добивается запуска программы фудшеринга – предлагаем бесплатно раздавать людям продукты за 2-3 дня до окончания срока годности. Подчеркну: речь идет не о просрочке, а о качественных продуктах", - сказал Миронов РИА Новости.
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Он также предложил в каждом магазине поставить "социальные полки", чтоб пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и граждане с низкими доходами могли бесплатно брать молоко, сметану, мясо, рыбу, овощи, хлеб, колбасу. По мнению политика, такие акции будут особенно актуальны во время праздников.
"Программы фудшеринга давно существуют во многих странах, и нам тоже надо системно подходить к этому вопросу", - добавил Миронов.
Кроме того, он считает необходимым принимать закон о "социальных полках" и освобождать магазины от уплаты НДС за благотворительную раздачу продуктов с истекающим сроком годности.
"Рассчитываю, что в следующем созыве депутаты Госдумы услышат доводы "Справедливой России" и примут необходимые решения", - подытожил глава думской фракции.
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