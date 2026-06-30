Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил запустить в России программу фудшеринга — бесплатной раздачи качественных продуктов за два-три дня до окончания срока годности.

Миронов также предложил установить в магазинах «социальные полки» для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей.

По мнению политика, необходимо принимать закон о «социальных полках» и освобождать магазины от уплаты НДС за благотворительную раздачу продуктов с истекающим сроком годности.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил запустить в России программу фудшеринга - бесплатной раздачи качественных продуктов за два-три дня до окончания срока годности, а также установить в магазинах "социальные полки" для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей.

"Справедливая Россия" уже много лет добивается запуска программы фудшеринга – предлагаем бесплатно раздавать людям продукты за 2-3 дня до окончания срока годности. Подчеркну: речь идет не о просрочке, а о качественных продуктах", - сказал Миронов РИА Новости.

Он также предложил в каждом магазине поставить "социальные полки", чтоб пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и граждане с низкими доходами могли бесплатно брать молоко, сметану, мясо, рыбу, овощи, хлеб, колбасу. По мнению политика, такие акции будут особенно актуальны во время праздников.

"Программы фудшеринга давно существуют во многих странах, и нам тоже надо системно подходить к этому вопросу", - добавил Миронов

Кроме того, он считает необходимым принимать закон о "социальных полках" и освобождать магазины от уплаты НДС за благотворительную раздачу продуктов с истекающим сроком годности.