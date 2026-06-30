Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Польши Кароль Навроцкий решил ограничить контакты с Владимиром Зеленским из-за его решений по прославлению ОУН*-УПА*.

В президентском дворце действия Зеленского рассматриваются как преднамеренная провокация, часть долгосрочной исторической политики Киева, сообщает Dziennik Gazeta Prawna.

Ограничение контактов не означает приостановку помощи Украине, отмечает издание.

ВАРШАВА, 30 июн - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий решил ограничить контакты с Владимиром Зеленским из-за его решений по прославлению УПА*, сообщает газета Президент Польши Кароль Навроцкий решил ограничить контакты с Владимиром Зеленским из-за его решений по прославлению УПА*, сообщает газета Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на источник в польском Президентском дворце.

"Окружение президента Кароля Навроцкого рассматривает возможность ограничения контактов с Владимиром Зеленским . Тем не менее о приостановке помощи Украине не может быть и речи", - отметило издание, подчеркнув, что возможным моментом для изложения президентом своей позиции может стать 11 июля, когда в Польше отмечают годовщину геноцида польского населения украинскими националистами на Волыни.

"Нам не нужно отвечать сегодня или завтра. Мы можем спокойно подготовиться и сделать это во время памятных мероприятий 11 июля, когда выступит президент", - отметил источник.

В президентском дворце действия Зеленского рассматриваются как преднамеренная провокация. В окружении польского президента растет убеждение, что действия украинских властей не случайны, а являются частью долгосрочной исторической политики, проводимой Киевом.

"Действия Зеленского и его окружения носят провокационный характер, и мы не будем участвовать в сценарии, написанном Киевом", - заявил газете представитель канцелярии президента Польши.

Источник газеты указал на то, что решения украинского президента "направлены прежде всего вовнутрь, нацелены на укрепление его слабых позиций" и призваны "замять коррупционные скандалы с участием ведущих украинских политиков".

Отношения между Польшей и Украиной обострились после того, как в конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.

После этого польский президент Навроцкий сообщил, что за героизацию членов УПА* лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой Польши Анджеем Дудой.

В воскресенье Зеленский объявил о внесении в парламент страны законопроекта о создании Украинского национального пантеона. Предполагается, что в него войдет и УПА*. В Польше решение Зеленского назвали провокацией.