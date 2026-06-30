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Президент Польши решил ограничить контакты с Зеленским, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2026
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13:56 30.06.2026
Президент Польши решил ограничить контакты с Зеленским, пишут СМИ

Dziennik Gazeta Prawna: Навроцкий намерен ограничить контакты с Зеленским

© AP Photo / Czarek SokolowskiКароль Навроцкий
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Кароль Навроцкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Польши Кароль Навроцкий решил ограничить контакты с Владимиром Зеленским из-за его решений по прославлению ОУН*-УПА*.
  • В президентском дворце действия Зеленского рассматриваются как преднамеренная провокация, часть долгосрочной исторической политики Киева, сообщает Dziennik Gazeta Prawna.
  • Ограничение контактов не означает приостановку помощи Украине, отмечает издание.
ВАРШАВА, 30 июн - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий решил ограничить контакты с Владимиром Зеленским из-за его решений по прославлению УПА*, сообщает газета Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на источник в польском Президентском дворце.
"Окружение президента Кароля Навроцкого рассматривает возможность ограничения контактов с Владимиром Зеленским. Тем не менее о приостановке помощи Украине не может быть и речи", - отметило издание, подчеркнув, что возможным моментом для изложения президентом своей позиции может стать 11 июля, когда в Польше отмечают годовщину геноцида польского населения украинскими националистами на Волыни.
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"Нам не нужно отвечать сегодня или завтра. Мы можем спокойно подготовиться и сделать это во время памятных мероприятий 11 июля, когда выступит президент", - отметил источник.
В президентском дворце действия Зеленского рассматриваются как преднамеренная провокация. В окружении польского президента растет убеждение, что действия украинских властей не случайны, а являются частью долгосрочной исторической политики, проводимой Киевом.
"Действия Зеленского и его окружения носят провокационный характер, и мы не будем участвовать в сценарии, написанном Киевом", - заявил газете представитель канцелярии президента Польши.
Источник газеты указал на то, что решения украинского президента "направлены прежде всего вовнутрь, нацелены на укрепление его слабых позиций" и призваны "замять коррупционные скандалы с участием ведущих украинских политиков".
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Отношения между Польшей и Украиной обострились после того, как в конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.
После этого польский президент Навроцкий сообщил, что за героизацию членов УПА* лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой Польши Анджеем Дудой.
В воскресенье Зеленский объявил о внесении в парламент страны законопроекта о создании Украинского национального пантеона. Предполагается, что в него войдет и УПА*. В Польше решение Зеленского назвали провокацией.
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