Российские бойцы без единого выстрела взяли в плен четверых солдат ВСУ

По его словам, две штурмовые группы окружили в Ильиновке три больших здания, в которых укрывались украинцы. Предложение добровольно сложить оружие осталось без ответа, и в результате противника уничтожили.

"Так как убитые солдаты ВСУ не выходили на связь, пришли силы подкрепления. Когда они подошли, наши военнослужащие их встретили. Все было как в кино. Те постучались, наши открыли и взяли в плен. Четыре человека взяли в плен без боя", — сказал Снегирь.