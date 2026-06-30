Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские бойцы без боя взяли в плен четверых украинских военнослужащих при освобождении Ильиновки.
- Штурмовики 77-го отдельного мотострелкового полка уничтожили в селе силы противника, украинское командование отправило туда подкрепление.
- Солдат ВСУ встретили в здании и захватили без единого выстрела.
ДОНЕЦК, 30 июн — РИА Новости. При освобождении села Ильиновка российские бойцы без единого выстрела взяли в плен четверых украинских военнослужащих, рассказал РИА Новости командир штурмовой роты 77-го отдельного мотострелкового полка с позывным Снегирь.
По его словам, две штурмовые группы окружили в Ильиновке три больших здания, в которых укрывались украинцы. Предложение добровольно сложить оружие осталось без ответа, и в результате противника уничтожили.
"Так как убитые солдаты ВСУ не выходили на связь, пришли силы подкрепления. Когда они подошли, наши военнослужащие их встретили. Все было как в кино. Те постучались, наши открыли и взяли в плен. Четыре человека взяли в плен без боя", — сказал Снегирь.
Он уточнил, что средний возраст пленных — около 50 лет.
Минобороны отчиталось о взятии Ильиновки под контроль 28 апреля. Село освободили подразделения 10-го гвардейского танкового полка и 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки. В результате российская армия получила подход к городской застройке Константиновки с юго-западной стороны.