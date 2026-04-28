В Минобороны рассказали о значимости освобождения Ильиновки в ДНР

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Освобождение Ильиновки в Донецкой Народной Республике обеспечивает подход к городской застройке Константиновки с юго-западной стороны, сообщили в Минобороны РФ.
Населенный пункт освободили подразделения 10-го гвардейского танкового полка и 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск.
"Данный район обеспечивает подход к городской застройке н.п. Константиновка с юго-западной стороны", - говорится в сообщении.
© Инфографика
Подразделения "Южной" группировки войск освободили Ильиновку в ДНР
Отмечается, что освобождение этого крупного узла обороны ВСУ стало возможным благодаря слаженной работе разведки, артиллерии и расчётов войск беспилотных систем. Последние блокировали все попытки противника подтянуть резервы и удержать населённый пункт.
"Разведка выявляет точки противника, то есть мы каким-то образом их провоцируем, чтобы они начали движения, начали как-то стрелять или двигаться, ротации какие-то производить, все это дело фиксируется. Нам дается четкий квадрат, точная точка, наши БПЛА отслеживают этот момент и координируют непосредственно работу наших орудий" – рассказал заместитель командира взвода гаубичного дивизиона с позывным "Артист", слова которого приводит МО РФ.
Подразделения "Южной" группировки войск продолжают уверенное продвижение вперед, освобождая территорию Донецкой Народной Республики, отметили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
