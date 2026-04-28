Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали о значимости освобождения Ильиновки в ДНР
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 28.04.2026 (обновлено: 12:56 28.04.2026)
В Минобороны рассказали о значимости освобождения Ильиновки в ДНР

МО: освобождение Ильиновки обеспечивает подход к застройке Константиновки

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ильиновку в ДНР освободили подразделения "Южной" группировки войск.
  • Освобождение населенного пункта обеспечивает подход к городской застройке Константиновки с юго-западной стороны.
  • Успешное освобождение стало возможным благодаря слаженной работе разведки, артиллерии и расчетов войск беспилотных систем.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Освобождение Ильиновки в Донецкой Народной Республике обеспечивает подход к городской застройке Константиновки с юго-западной стороны, сообщили в Минобороны РФ.
Населенный пункт освободили подразделения 10-го гвардейского танкового полка и 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск.
"Данный район обеспечивает подход к городской застройке н.п. Константиновка с юго-западной стороны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что освобождение этого крупного узла обороны ВСУ стало возможным благодаря слаженной работе разведки, артиллерии и расчётов войск беспилотных систем. Последние блокировали все попытки противника подтянуть резервы и удержать населённый пункт.
"Разведка выявляет точки противника, то есть мы каким-то образом их провоцируем, чтобы они начали движения, начали как-то стрелять или двигаться, ротации какие-то производить, все это дело фиксируется. Нам дается четкий квадрат, точная точка, наши БПЛА отслеживают этот момент и координируют непосредственно работу наших орудий" – рассказал заместитель командира взвода гаубичного дивизиона с позывным "Артист", слова которого приводит МО РФ.
Подразделения "Южной" группировки войск продолжают уверенное продвижение вперед, освобождая территорию Донецкой Народной Республики, отметили в ведомстве.
Специальная военная операция на Украине. Донецкая Народная Республика. Россия. Константиновка. Вооруженные силы Украины.
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала