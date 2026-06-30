Краткий пересказ от РИА ИИ Боевики ВСУ уничтожили своего сослуживца за желание сдаться в плен российским подразделениям в ходе боев за населенный пункт Писанцы.

По мнению командира группы группировки войск "Восток", удар был нанесен для того, чтобы украинский военнослужащий не смог передать российской стороне информацию.

ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Боевики ВСУ уничтожили своего же сослуживца за желание сдаться в плен российским подразделениям в ходе боев за населенный пункт Писанцы в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости командир группы группировки войск "Восток" с позывным Икона.

По словам военнослужащего, российские бойцы взяли украинского солдата в плен, однако этот момент был замечен разведывательным беспилотником ВСУ

"Противник хотел сдаться в плен. "Мавик" (разведывательный дрон - ред.) спалил (заметил - ред.), что он сдается. Вражеский "Мавик" спалил нас, и нас начали накрывать артиллерией. Налетели дроны-камикадзе и все-таки уничтожили своего бойца", - рассказал Икона.

По его мнению, удар был нанесен для того, чтобы украинский военнослужащий не смог передать российской стороне информацию.

"Чтобы к нам не попала информация", - добавил командир группы.