Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ убили сослуживца за желание сдаться в плен - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 30.06.2026
Боевики ВСУ убили сослуживца за желание сдаться в плен

Военные ВСУ убили сослуживца за желание сдаться в плен ВС РФ в Писанцах

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боевики ВСУ уничтожили своего сослуживца за желание сдаться в плен российским подразделениям в ходе боев за населенный пункт Писанцы.
  • По мнению командира группы группировки войск "Восток", удар был нанесен для того, чтобы украинский военнослужащий не смог передать российской стороне информацию.
ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Боевики ВСУ уничтожили своего же сослуживца за желание сдаться в плен российским подразделениям в ходе боев за населенный пункт Писанцы в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости командир группы группировки войск "Восток" с позывным Икона.
По словам военнослужащего, российские бойцы взяли украинского солдата в плен, однако этот момент был замечен разведывательным беспилотником ВСУ.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Боец ценой ранения спас мирных жителей при эвакуации из Родинского
Вчера, 05:04
"Противник хотел сдаться в плен. "Мавик" (разведывательный дрон - ред.) спалил (заметил - ред.), что он сдается. Вражеский "Мавик" спалил нас, и нас начали накрывать артиллерией. Налетели дроны-камикадзе и все-таки уничтожили своего бойца", - рассказал Икона.
По его мнению, удар был нанесен для того, чтобы украинский военнослужащий не смог передать российской стороне информацию.
"Чтобы к нам не попала информация", - добавил командир группы.
Минобороны России 28 июня сообщило об освобождении населенного пункта Писанцы в Днепропетровской области силами группировки войск "Восток".
Уничтожение сил ВСУ, пытавшихся бежать из Константиновки - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
ВС России уничтожили силы ВСУ, пытавшиеся бежать из Константиновки
Вчера, 05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала