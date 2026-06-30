Мирра Андреева хотела бы сыграть в паре с Сереной Уильямс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирра Андреева победила Магу Линетт из Польши в первом круге Уимблдонского турнира.
- Во втором раунде Уимблдона соперницей Мирры Андреевой будет чешка Барбора Крейчикова.
- Мирра Андреева выразила желание потренироваться или сыграть в паре с Сереной Уильямс.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева после победы в первом круге Уимблдонского турнира заявила, что хотела бы потренироваться или сыграть в паре с американкой Сереной Уильямс.
В матче первого круга Уимблдона Андреева, которая в июне стала победительницей Открытого чемпионата Франции, нанесла поражение Магде Линетт из Польши. Во втором раунде соперницей 19-летней россиянки будет чешка Барбора Крейчикова. 44-летняя Уильямс в первом круге Уимблдона сыграет против австралийки Майи Джойнт.
"Серена Уильямс упомянула, что я одна из трех теннисисток, которыми она сейчас восхищается? Это потрясающе. Эти слова от 23-кратной чемпионки турниров Большого шлема, возможно, что-то да значат. Приятно слышать такое от потрясающей теннисистки и замечательной соперницы. Я рассматривала вариант сыграть с ней в парном разряде на турнире в Queen's Club. Но после хорошего выступления в Париже мы решили там не играть. Даже если она говорит такие приятные вещи, я бы все равно не хотела играть против нее. Может быть, я смогу потренироваться с ней когда-нибудь. Но пока просто довольна тем, что она обо мне сказала", - цитирует Андрееву The Tennis Letter в соцсети Х.