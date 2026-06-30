Оздоев покинул ПАОК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник Магомед Оздоев покинул греческий ПАОК.
- Контракт игрока был рассчитан до лета 2026 года.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Полузащитник Магомед Оздоев покинул греческий ПАОК, сообщается на странице футбольного клуба в соцсети Х.
Контракт игрока был рассчитан до лета 2026 года.
"Для нас было огромным удовольствием проходить этот путь вместе в течение трех лет. Спасибо за твой вклад и за те яркие моменты, которые мы пережили вместе", - говорится в сообщении.
Оздоеву 33 года, он перешел в ПАОК в 2023 году из турецкого клуба "Фатих Карагюмрюк" и провел 141 матч, в которых забил 18 голов. Вместе с командой он стал чемпионом Греции.
В России Оздоев представлял московский "Локомотив", казанский "Рубин", грозненский "Ахмат" и петербургский "Зенит", с которым стал четырехкратным чемпионом страны. В составе сборной России полузащитник провел 35 матчей и забил четыре мяча.