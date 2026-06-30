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Убитый в Омске студент мечтал стать преподавателем, рассказал одногруппник - РИА Новости, 30.06.2026
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11:55 30.06.2026
Убитый в Омске студент мечтал стать преподавателем, рассказал одногруппник

РИА Новости: убитый в Омске студент всегда мечтал стать преподавателем истории

© Фото : соцсетиАлександр Трипутень
Александр Трипутень - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : соцсети
Александр Трипутень. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Омске жестоко убит 20-летний студент Омского государственного университета Александр Трипутень.
  • Тело студента с ножевыми ранениями было найдено на заброшенной территории у Сыропятского тракта.
  • По делу об убийстве проходят шесть подозреваемых, основная версия следствия — личные неприязненные отношения.
ОМСК, 30 июн - РИА Новости. Жестоко убитый в Омске 20-летний студент Омского государственного университета Александр Трипутень всегда мечтал связать свою жизнь с преподавательской деятельностью, поэтому поступил на исторический факультет, рассказал РИА Новости его одногруппник, который пришел проститься с молодым человеком.
Мать студента одного из омских вузов подала заявление о пропаже сына 21 июня. Спустя пять дней полиция нашла его тело с ножевыми ранениями на заброшенной территории у Сыропятского тракта. По делу об убийстве проходят шесть подозреваемых. Следствие рассматривает несколько версий, основная - личные неприязненные отношения. Во вторник на кладбище в поселке Береговой в Омске прошли похороны студента.
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"Александр был очень хорошим другом, добрым и отзывчивым человеком. Он, как и все мужчины, разумеется хотел быть значимым, хотел быть опорой для близких и родных. Он мечтал поступить на истфак, мечтал работать преподавателем истории. Посещал различные клубы допобразования, клуб юного историка. То, что произошло, это огромная трагедия и утрата для нас всех", - сказал одногруппник убитого.
Как сообщали РИА Новости в понедельник в пресс-службе региональной прокуратуры, подозреваемые в убийстве Александра специально приехали в Омск для совершения преступления из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Они готовились к убийству, продумали алиби и свои действия. Все участники познакомились друг с другом в интернете. Все шестеро обвиняемых арестованы на два месяца.
Александр Трипутень - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
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