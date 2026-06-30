Убитый в Омске студент мечтал стать преподавателем, рассказал одногруппник

ОМСК, 30 июн - РИА Новости. Жестоко убитый в Омске 20-летний студент Омского государственного университета Александр Трипутень всегда мечтал связать свою жизнь с преподавательской деятельностью, поэтому поступил на исторический факультет, рассказал РИА Новости его одногруппник, который пришел проститься с молодым человеком.

"Александр был очень хорошим другом, добрым и отзывчивым человеком. Он, как и все мужчины, разумеется хотел быть значимым, хотел быть опорой для близких и родных. Он мечтал поступить на истфак, мечтал работать преподавателем истории. Посещал различные клубы допобразования, клуб юного историка. То, что произошло, это огромная трагедия и утрата для нас всех", - сказал одногруппник убитого.