Убитый в Омске студент мечтал стать преподавателем, рассказал одногруппник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Омске жестоко убит 20-летний студент Омского государственного университета Александр Трипутень.
- Тело студента с ножевыми ранениями было найдено на заброшенной территории у Сыропятского тракта.
- По делу об убийстве проходят шесть подозреваемых, основная версия следствия — личные неприязненные отношения.
ОМСК, 30 июн - РИА Новости. Жестоко убитый в Омске 20-летний студент Омского государственного университета Александр Трипутень всегда мечтал связать свою жизнь с преподавательской деятельностью, поэтому поступил на исторический факультет, рассказал РИА Новости его одногруппник, который пришел проститься с молодым человеком.
Мать студента одного из омских вузов подала заявление о пропаже сына 21 июня. Спустя пять дней полиция нашла его тело с ножевыми ранениями на заброшенной территории у Сыропятского тракта. По делу об убийстве проходят шесть подозреваемых. Следствие рассматривает несколько версий, основная - личные неприязненные отношения. Во вторник на кладбище в поселке Береговой в Омске прошли похороны студента.
"Александр был очень хорошим другом, добрым и отзывчивым человеком. Он, как и все мужчины, разумеется хотел быть значимым, хотел быть опорой для близких и родных. Он мечтал поступить на истфак, мечтал работать преподавателем истории. Посещал различные клубы допобразования, клуб юного историка. То, что произошло, это огромная трагедия и утрата для нас всех", - сказал одногруппник убитого.
Как сообщали РИА Новости в понедельник в пресс-службе региональной прокуратуры, подозреваемые в убийстве Александра специально приехали в Омск для совершения преступления из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Они готовились к убийству, продумали алиби и свои действия. Все участники познакомились друг с другом в интернете. Все шестеро обвиняемых арестованы на два месяца.