Гол Холанда в концовке вывел Норвегию в 1/8 финала ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Норвегии обыграла команду Кот-д'Ивуара в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу со счетом 2:1.

В 1/8 финала норвежцы сыграют со сборной Бразилии 5 июля в Нью-Йорке.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сборная Норвегии обыграла команду Кот-д'Ивуара в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Встреча в Далласе завершилась со счетом 2:1 в пользу норвежцев, у которых голы забили Антонио Нуса (39-я минута) и Эрлинг Холанд (86). В составе сборной Кот-д'Ивуара отличился Амад Диалло (74).

Холанд забил пятый мяч на текущем первенстве и идет вторым в списке бомбардиров, уступая лишь аргентинцу Лионелю Месси (6 голов). Холанд отличился в 13-м матче за сборную подряд (25 голов). Всего на его счету за национальную команду 60 мячей в 53 играх.

Норвежцы повторили свой лучший результат на чемпионатах мира. Команда в третий раз в истории сыграет в 1/8 финала, в 1938 и 1998 годах скандинавская сборная уступила на этой стадии итальянцам. Ивуарийцы впервые приняли участие в плей-офф чемпионата мира.