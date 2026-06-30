Шабанов не получил квалификационное предложение от клуба НХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский нападающий Максим Шабанов не получил квалификационного предложения от клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс».
- 1 июля Шабанов станет неограниченно свободным агентом.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российский нападающий Максим Шабанов не получил квалификационного предложения от клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс", сообщается на сайте команды.
Таким образом, 1 июля форвард станет неограниченно свободным агентом.
Шабанову 25 лет. В прошедшем сезоне, который стал для игрока дебютным в лиге, форвард принял участие в 44 матчах и набрал 18 очков (5 шайб и 13 передач).