Мурашко рассказал о количестве целевых мест в медвузах России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что 75% мест в бюджетных медицинских образовательных учреждениях России — целевые.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Семьдесят пять процентов мест в бюджетных медицинских образовательных учреждениях России - целевые, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Пленарное заседание Форума женщин Севера "Север объединяет: роль женщин в укреплении единства народов России" проходит в Москве во вторник.
"У нас 75% - это целевых мест в учреждениях бюджетных. Все это в комбинации сегодня позволяет нам иметь положительные тренды по врачебному обесцвечиванию и обеспечиванию медицинским персоналом среднего звена", - сказал министр.