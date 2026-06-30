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Мурашко рассказал о количестве целевых мест в медвузах России - РИА Новости, 30.06.2026
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13:16 30.06.2026 (обновлено: 13:27 30.06.2026)
Мурашко рассказал о количестве целевых мест в медвузах России

Мурашко: 75% мест в медвузах России являются целевыми

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что 75% мест в бюджетных медицинских образовательных учреждениях России — целевые.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Семьдесят пять процентов мест в бюджетных медицинских образовательных учреждениях России - целевые, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Пленарное заседание Форума женщин Севера "Север объединяет: роль женщин в укреплении единства народов России" проходит в Москве во вторник.
"У нас 75% - это целевых мест в учреждениях бюджетных. Все это в комбинации сегодня позволяет нам иметь положительные тренды по врачебному обесцвечиванию и обеспечиванию медицинским персоналом среднего звена", - сказал министр.
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