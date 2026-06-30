В Минобороны рассказали о важности освобождения Ровного

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. После взятия под контроль села Ровное в Запорожской области российская армия сможет усилить давление на украинскую оборону в районе Долинки, заявило Минобороны.

В ведомстве добавили, что занятие села расширяет контролируемый участок в Запорожской области и создает условия для дальнейших действий на этом направлении.