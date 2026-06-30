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В Минобороны рассказали о важности освобождения Ровного - РИА Новости, 30.06.2026
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12:42 30.06.2026 (обновлено: 15:31 30.06.2026)
В Минобороны рассказали о важности освобождения Ровного

МО: освобождение Ровного позволило усилить давление на оборону ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская армия взяла под контроль населенный пункт Ровное в Запорожской области.
  • Освобождение Ровного позволило развить продвижение и усилить давление на оборону ВСУ в районе Долинки.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. После взятия под контроль села Ровное в Запорожской области российская армия сможет усилить давление на украинскую оборону в районе Долинки, заявило Минобороны.
"Освобождение населенного пункта Ровное позволило подразделениям группировки войск "Восток" развить продвижение на данном участке и усилить давление на оборону ВСУ в районе Долинки", — говорится в релизе.
В ведомстве добавили, что занятие села расширяет контролируемый участок в Запорожской области и создает условия для дальнейших действий на этом направлении.
Сегодня Минобороны отчиталось об освобождении двух населенных пунктов в Запорожской области: Ровного и Лесного. Кроме того, группировка "Восток" нанесла поражение пяти украинским бригадам и двум штурмовым полкам. За сутки противник потерял в зоне ответственности "Востока" более 455 солдат, три бронемашины и десять автомобилей.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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