"В июне на Западной Украине прошли митинги. Это Львов и областной город Стрый, Ровно, Хмельницкий. Родственники пленных и пропавших без вести солдат ВСУ пытаются узнать об их судьбе. Люди говорят, что власти в Киеве просто забыли о военных. Кто-то верит, что их родные еще живы", — сказал собеседник агентства.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. На этом фоне сотрудники ТЦК практикуют насильственную мобилизацию: мужчин призывного возраста хватают на улицах, зачастую избивают, силой заталкивают в микроавтобусы и увозят в неизвестном направлении. Видео, широко распространяющиеся в интернете, приводят к скандалам и протестам, но методы ТЦК становятся все жестче. Военнообязанные всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.