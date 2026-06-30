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Родственники пропавших солдат ВСУ вышли на митинги на Западной Украине - РИА Новости, 30.06.2026
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07:42 30.06.2026 (обновлено: 11:06 30.06.2026)
Родственники пропавших солдат ВСУ вышли на митинги на Западной Украине

РИА Новости: родственники пропавших военных ВСУ вышли на митинги

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Западной Украине прошли митинги родственников пропавших без вести и пленных военнослужащих ВСУ.
  • Митинги состоялись во Львове, Стрые, Ровно, Хмельницком, участники пытаются узнать о судьбе своих родных.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Родственники пропавших без вести и пленных военнослужащих ВСУ вышли на митинги на Западной Украине, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
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"В июне на Западной Украине прошли митинги. Это Львов и областной город Стрый, Ровно, Хмельницкий. Родственники пленных и пропавших без вести солдат ВСУ пытаются узнать об их судьбе. Люди говорят, что власти в Киеве просто забыли о военных. Кто-то верит, что их родные еще живы", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на плакатах упоминается множество соединений украинской армии: 150-я механизированная бригада, десантники из 106-й и морпехи из 37-й бригад, скандально известный 425-й штурмовой полк "Скала" и другие. Изучив некрологи, собеседник агентства пришел к выводу, что большое количество потерь приходится на полосу наступления российской группировки "Центр" в ДНР.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ. На этом фоне сотрудники ТЦК практикуют насильственную мобилизацию: мужчин призывного возраста хватают на улицах, зачастую избивают, силой заталкивают в микроавтобусы и увозят в неизвестном направлении. Видео, широко распространяющиеся в интернете, приводят к скандалам и протестам, но методы ТЦК становятся все жестче. Военнообязанные всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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