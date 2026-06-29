Бойцы "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.
- Потери противника составили более 300 боевиков, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили свыше 300 военнослужащих ВСУ, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Грузское, Кучеров Яр, Светлое Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 300 военнослужащих, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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