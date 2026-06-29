Бойцы "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили свыше 300 военнослужащих ВСУ, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ.