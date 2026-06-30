Боец рассказал о заминированных ВСУ упаковках из-под молока в Писанцах

Краткий пересказ от РИА ИИ Боевики ВСУ использовали замаскированные под упаковки из-под молока мины при обороне Писанцев.

Российские подразделения соблюдали повышенные меры предосторожности и проверяли местность на наличие ловушек при освобождении Писанцев.

Минобороны России сообщило об освобождении Писанцев силами группировки войск «Восток».

ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Боевики ВСУ при обороне населенного пункта Писанцы в Днепропетровской области использовали замаскированные под упаковки из-под молока мины, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки войск "Восток" с позывным Бредус.

По словам военнослужащего, противник применял различные способы маскировки взрывных устройств, чтобы затруднить их обнаружение российскими штурмовыми подразделениями.

"Пачка из-под молока просто лежит. Подошел к ней - и все, тебя нет. Чуть-чуть шевельнул - она срабатывает на движение. Без проблем может ранить", - рассказал Бредус.