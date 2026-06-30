Краткий пересказ от РИА ИИ
- Боевики ВСУ использовали замаскированные под упаковки из-под молока мины при обороне Писанцев.
- Российские подразделения соблюдали повышенные меры предосторожности и проверяли местность на наличие ловушек при освобождении Писанцев.
- Минобороны России сообщило об освобождении Писанцев силами группировки войск «Восток».
ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Боевики ВСУ при обороне населенного пункта Писанцы в Днепропетровской области использовали замаскированные под упаковки из-под молока мины, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки войск "Восток" с позывным Бредус.
По словам военнослужащего, противник применял различные способы маскировки взрывных устройств, чтобы затруднить их обнаружение российскими штурмовыми подразделениями.
"Пачка из-под молока просто лежит. Подошел к ней - и все, тебя нет. Чуть-чуть шевельнул - она срабатывает на движение. Без проблем может ранить", - рассказал Бредус.
По словам бойца, во время освобождения населенного пункта российские подразделения постоянно проверяли местность на наличие подобных ловушек и соблюдали повышенные меры предосторожности.
Минобороны России 28 июня сообщило об освобождении населенного пункта Писанцы в Днепропетровской области силами группировки войск "Восток".