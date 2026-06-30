Абитуриенты подали почти миллион заявлений в вузы на "Госуслугах"

Краткий пересказ от РИА ИИ Выпускники школ активно готовятся к поступлению в вузы, на портале «Госуслуги» создано или отредактировано уже свыше 900 тысяч заявлений.

Количество заявлений на портале «Госуслуги» увеличилось более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

86% заявлений подаются на бакалавриат и специалитет, в магистратуру — 12%, в аспирантуру — 2%.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Выпускники школ получили аттестаты и активно готовятся к поступлению в вузы, так, на портале "Госуслуги" было создано или отредактировано уже свыше 900 тысяч заявлений, что на треть больше, чем за аналогичный период в прошлом году, рассказало Минцифры в своем канале в " Выпускники школ получили аттестаты и активно готовятся к поступлению в вузы, так, на портале "Госуслуги" было создано или отредактировано уже свыше 900 тысяч заявлений, что на треть больше, чем за аналогичный период в прошлом году, рассказало Минцифры в своем канале в " Максе".

"Выпускники школ получили аттестаты и активно готовятся к поступлению в вузы. На "Госуслугах" создано или отредактировано уже свыше 900 тыс. заявлений. Это более чем на треть больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В 3 раза выросла посещаемость сервиса "Подбор вуза", - говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что 86% заявлений подают заявления на бакалавриат и специалитет, в магистратуру подают - 12%, а в аспирантуру - 2%. Кроме того, чаще всего выпускники выбирают для поступления Москву, Санкт-Петербург, Свердловскую область, Татарстан и Новосибирскую область.

"Те, кто подает заявление на бакалавриат, базовое высшее и специалитет, могут выбрать в заявлении до 5 вузов и до 5 направлений в каждом из них. Ограничений по количеству вузов при поступлении в магистратуру, на специализированное высшее и в аспирантуру нет", - добавило Минцифры.