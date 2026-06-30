Месси снялся в тизере к новому фильму про Человека-паука

Краткий пересказ от РИА ИИ Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси снялся в тизере к фильму «Человек-Паук: Новый день».

В тизере Месси взаимодействует с Питером Паркером, который затем перевоплощается в Человека-паука и летит с футболистом по Нью-Йорку.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси снялся в тизере к фильму "Человек-Паук: Новый день", который опубликован на YouTube-канале компании Sony Pictures.

Согласно сюжету видео Питер Паркер, в исполнении британского актера Тома Холланда, сидит в одном из магазинов Нью-Йорка, в который неожиданно для него заходит Месси. От удивления при виде футболиста он бросает трубку и падает на пол, после чего интересуется у аргентинца, что он тут делает. Месси показывает приложение на телефоне и отвечает, что ищет Человека-паука.

После этого Паркер незаметно для игрока переодевается в свой костюм супергероя и спрашивает, не боится ли Месси высоты. Аргентинец, весь ролик говорящий только на испанском, не понимает вопроса, после чего в следующем кадре Человек-паук летит на паутине по Нью-Йорку, держа с собой кричащего Месси.