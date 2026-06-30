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Месси снялся в тизере к новому фильму про Человека-паука - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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18:54 30.06.2026
Месси снялся в тизере к новому фильму про Человека-паука

Месси появился в промо-ролике к новому фильму про Человека-паука

© REUTERS / MARIA LYSAKERЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© REUTERS / MARIA LYSAKER
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси снялся в тизере к фильму «Человек-Паук: Новый день».
  • В тизере Месси взаимодействует с Питером Паркером, который затем перевоплощается в Человека-паука и летит с футболистом по Нью-Йорку.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси снялся в тизере к фильму "Человек-Паук: Новый день", который опубликован на YouTube-канале компании Sony Pictures.
Согласно сюжету видео Питер Паркер, в исполнении британского актера Тома Холланда, сидит в одном из магазинов Нью-Йорка, в который неожиданно для него заходит Месси. От удивления при виде футболиста он бросает трубку и падает на пол, после чего интересуется у аргентинца, что он тут делает. Месси показывает приложение на телефоне и отвечает, что ищет Человека-паука.
После этого Паркер незаметно для игрока переодевается в свой костюм супергероя и спрашивает, не боится ли Месси высоты. Аргентинец, весь ролик говорящий только на испанском, не понимает вопроса, после чего в следующем кадре Человек-паук летит на паутине по Нью-Йорку, держа с собой кричащего Месси.
Мировая премьера фильма состоится 29 июля - спустя 10 дней после окончания проходящего в США, Канаде и Мексике чемпионата мира. Месси, команда которого является действующим победителем турнира, с шестью голами возглавляет таблицу бомбардиров первенства. В 1/16 финала аргентинцы сыграют 3 июля в Майами с дебютантом чемпионата мира сборной Кабо-Верде.
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ФутболВ миреНью-Йорк (город)Лионель МессиТом ХолландАргентинаСШАSony Pictures
 
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