Мбаппе вошел в стартовый состав сборной Франции на матч ЧМ против шведов

Краткий пересказ от РИА ИИ Килиан Мбаппе вошел в стартовый состав сборной Франции на матч 1/16 финала чемпионата мира против команды Швеции.

Встреча пройдет в Нью-Йорке, начало — в 00:00 мск.

Мбаппе выйдет на поле в 102-й раз в футболке сборной Франции и является лучшим бомбардиром в истории национальной команды с 60 голами.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Нападающий Килиан Мбаппе вошел в стартовый состав сборной Франции на матч 1/16 финала чемпионата мира против команды Швеции, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча пройдет в Нью-Йорке, начало - 00:00 мск. Этот матч станет для Мбаппе 102-м в футболке сборной Франции, с 60 голами он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Полностью состав французов выглядит следующим образом: Майк Меньян (вратарь, "Милан", Италия), Люка Динь ("Астон Вилла", Англия), Дайо Упамекано ("Бавария", Германия), Жюль Кунде ("Барселона", Испания), Вильям Салиба ("Арсенал", Англия), Орельен Тчуамени ("Реал", Испания), Адриен Рабьо ("Милан", Италия), Усман Дембеле ("ПСЖ"), Килиан Мбаппе (капитан, "Реал", Испания), Майкл Олисе ("Бавария", Германия), Брадли Барколя ("ПСЖ").

У шведов с первых минут на поле появятся Якоб Виделль-Сеттерстрем (вратарь, "Дерби Каунти", Англия), Густав Лагербильке ("Брага", Португалия), Виктор Линделеф (капитан, "Астон Вилла", Англия), Габриэль Гудмундссон ("Лидс Юнайтед", Англия), Даниэль Свенссон ("Боруссия", Дортмунд, Германия), Эллиот Струд ("Мьельбю"), Лукас Бергвалль ("Тоттенхэм", Англия), Ясин Айяри ("Брайтон", Англия), Александер Исак ("Ливерпуль", Англия), Антони Эланга ("Ньюкасл", Англия), Виктор Дьекереш ("Арсенал", Англия).