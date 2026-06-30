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Матвиенко поблагодарила женщин за их ежедневный подвиг в зоне СВО - РИА Новости, 30.06.2026
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09:53 30.06.2026 (обновлено: 09:54 30.06.2026)
Матвиенко поблагодарила женщин за их ежедневный подвиг в зоне СВО

Матвиенко поблагодарила женщин за их ежедневные героические поступки в зоне СВО

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валентина Матвиенко поблагодарила женщин, которые совершают героические поступки в зоне спецоперации.
  • На встрече в Центральном исполкоме «Единой России» выступила Герой России, военный медик Людмила Болилая.
  • Матвиенко отметила работу женщин в тылу, которые многое делают для победы.
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Председатель Совета Федерации, член Бюро Высшего совета "Единой России" Валентина Матвиенко поблагодарила женщин, которые в зоне спецоперации совершают ежедневные героические поступки.
Матвиенко встретилась с активистками "Женского движения Единой России", многие из которых вошли в список партии на выборах в Госдуму. Встреча прошла в Центральном исполкоме ЕР. На встрече выступила Герой России, военный медик Людмила Болилая.
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"Сегодня на СВО столько женщин-врачей, медсестер, которые вытаскивают ребят из боя, которые спасают им жизни, которых лечат, ухаживают, тоже выполняя свой гражданский долг. Хочется всем вам сказать огромные слова благодарности. И вам, Людмила Вячеславовна, и всем вашим коллегам, медикам, женщинам, которых достаточно много... И не только медиков, и тех женщин, которые выполняют боевые задачи. Спасибо за весь наш женский род", - отметила Матвиенко.
"Вы стояли и стоите. И бесконечные вам слова благодарности", - сказала сенатор.
Политик также отметила работу женщин в тылу, которые многое делают для победы.
"Они - надежный тыл, вот такого единения, консолидации общества, как сейчас, никогда не было. И сетки вяжут, и продовольственные наборы, и гуманитарную помощь, и письма, и много-много чего другого. И ваше женское тепло, ваша женская рука, она там чувствуется на фронте", - сказала парламентарий.
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