Матвиенко поблагодарила женщин за их ежедневный подвиг в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Валентина Матвиенко поблагодарила женщин, которые совершают героические поступки в зоне спецоперации.

На встрече в Центральном исполкоме «Единой России» выступила Герой России, военный медик Людмила Болилая.

Матвиенко отметила работу женщин в тылу, которые многое делают для победы.

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Председатель Совета Федерации, член Бюро Высшего совета "Единой России" Валентина Матвиенко поблагодарила женщин, которые в зоне спецоперации совершают ежедневные героические поступки.

Матвиенко встретилась с активистками "Женского движения Единой России", многие из которых вошли в список партии на выборах в Госдуму . Встреча прошла в Центральном исполкоме ЕР. На встрече выступила Герой России, военный медик Людмила Болилая.

"Сегодня на СВО столько женщин-врачей, медсестер, которые вытаскивают ребят из боя, которые спасают им жизни, которых лечат, ухаживают, тоже выполняя свой гражданский долг. Хочется всем вам сказать огромные слова благодарности. И вам, Людмила Вячеславовна, и всем вашим коллегам, медикам, женщинам, которых достаточно много... И не только медиков, и тех женщин, которые выполняют боевые задачи. Спасибо за весь наш женский род", - отметила Матвиенко.

"Вы стояли и стоите. И бесконечные вам слова благодарности", - сказала сенатор.

Политик также отметила работу женщин в тылу, которые многое делают для победы.