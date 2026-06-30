"Марсель" отправил в отставку главного тренера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Французский футбольный клуб «Марсель» завершил сотрудничество с главным тренером Хабибом Беем.
- Сенегалец Хабиб Бей возглавлял команду с февраля и под его руководством клуб завершил сезон на пятом месте в Лиге 1.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Французский "Марсель" завершил сотрудничество с главным тренером Хабибом Беем, сообщается на сайте футбольного клуба.
Сенегалец возглавлял команду с февраля, сменив в должности итальянца Роберто Де Дзерби. Под его руководством клуб завершил сезон на пятом месте в Лиге 1.
Бею 48 лет, он также тренировал французские "Ред Стар" и "Ренн". В качестве игрока он представлял французские "Страсбур", "Марсель", английские "Ньюкасл", "Астон Виллу" и "Донкастер".
Гонсалу Рамуш перешел в "Милан"
Вчера, 17:31