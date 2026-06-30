"Флорида" взяла Маркстрема вместо Бобровского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Голкипер сборной Швеции Якоб Маркстрем вернулся во «Флориду Пантерз» в результате обмена с «Нью-Джерси Девилз».
- Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что российский вратарь Сергей Бобровский с высокой долей вероятности покинет «Флориду».
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Голкипер сборной Швеции Якоб Маркрстем вернулся во "Флориду Пантерз", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Он вместе с нападающим Ангусом Крукшенком перешел в результате обмена с "Нью-Джерси Девилз", который получит нападающих Эвана Родригеса, Йеспера Боквиста и Бена Стивза.
Ранее инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что двукратный обладатель Кубка Стэнли и трофея "Везина Трофи" российский вратарь Сергей Бобровский с высокой долей вероятности покинет "Флориду".
Маркстрему 36 лет. В НХЛ, помимо "Флориды" и "Нью-Джерси", он представлял "Ванкувер Кэнакс" и "Калгари Флэймз". На его счету в НХЛ 578 матчей и 264 победы, 25 игр он завершил без пропущенных шайб. В составе сборной Швеции он стал победителем и двукратным бронзовым призером чемпионата мира.