"Флорида" взяла Маркстрема вместо Бобровского

Маркстрему 36 лет. В НХЛ, помимо "Флориды" и "Нью-Джерси", он представлял "Ванкувер Кэнакс" и "Калгари Флэймз". На его счету в НХЛ 578 матчей и 264 победы, 25 игр он завершил без пропущенных шайб. В составе сборной Швеции он стал победителем и двукратным бронзовым призером чемпионата мира.