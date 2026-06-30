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"Мне все равно": Куман отреагировал на критику после вылета с ЧМ - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Футбол
 
08:23 30.06.2026 (обновлено: 09:26 30.06.2026)
"Мне все равно": Куман отреагировал на критику после вылета с ЧМ

Куман: сборной Нидерландов не в чем себя упрекнуть после матча с марокканцами

© Фото : Социальные сети КуманаРональд Куман
Рональд Куман - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Социальные сети Кумана
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Нидерландов уступила команде Марокко в матче 1/16 финала чемпионата мира (1:1, 2:3 — по пенальти).
  • Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман заявил, что ему безразлична критика относительно выбранной на матч тактики.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман после вылета команды с чемпионата мира по футболу заявил, что ему безразлична критика людей относительно выбранной на матч тактики.
В ночь на вторник по московскому времени сборная Нидерландов уступила команде Марокко (1:1, 2:3 - по пенальти) в матче 1/16 финала чемпионата мира.
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"Вся Голландия требовала выставить пять защитников. И вот ты играешь в пять защитников - и тебя за это критикуют. Но повторюсь: мне все равно", - приводит слова Кумана ESPN.

"Я положительно оцениваю выбранный план на игру. Нам не в чем себя упрекнуть", - добавил тренер сборной Нидерландов.
Куману 63 года, он возглавил сборную Нидерландов в январе 2023 года. Его контракт с национальной командой истекает в конце июля.
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