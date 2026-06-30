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Основной период ЕГЭ прошел в штатном режиме, сообщил Кравцов - РИА Новости, 30.06.2026
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13:36 30.06.2026 (обновлено: 13:39 30.06.2026)
Основной период ЕГЭ прошел в штатном режиме, сообщил Кравцов

Кравцов: основной период ЕГЭ прошел в штатном режиме, без утечек

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в Москве
Сдача ЕГЭ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что основной период ЕГЭ-2026 прошел в штатном режиме, без утечек экзаменационных материалов.
  • С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам, а 8 и 9 июля — дни пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору выпускника.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Основной период ЕГЭ прошел в штатном режиме, без утечек экзаменационных материалов, все участники находились в равных условиях, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«
"Экзамен прошел штатно, не было утечек экзаменационных материалов, обеспечена объективность экзамена. Все ребята находились в равных условиях", - сказал Кравцов на брифинге по итогам основного периода ЕГЭ-2026.
Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня с экзаменов по химии, литературе и истории. Следующим экзаменом был русский язык, который прошел 4 июня, 8 июня состоялись экзамены по математике базового и профильного уровней, 11 июня – по обществознанию, физике. Пятнадцатого июня сдавали биологию, географию и иностранные языки (письменную часть), а 18 и 19 июня – иностранные языки (устную часть) и информатика.
С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам, 8 и 9 июля – дни пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору самого выпускника до поступления в вуз.
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