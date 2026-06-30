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Кравцов рассказал, сколько выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов - РИА Новости, 30.06.2026
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12:27 30.06.2026 (обновлено: 13:02 30.06.2026)
Кравцов рассказал, сколько выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Кравцов: около 9 тысяч выпускников сдали ЕГЭ-2026 на 100 баллов

© РИА Новости / Александр КряжевСдача ЕГЭ в школах России
Сдача ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сдача ЕГЭ в школах России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 9 тысяч участников ЕГЭ-2026 сдали экзамен на 100 баллов, что является рекордом.
  • 200 баллов набрали 895 учеников, 300 баллов — 73 человека, а 400 баллов набрали семь человек.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Около 9 тысяч участников ЕГЭ-2026 сдали экзамен на 100 баллов, это рекорд, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"В целом по стране ребят, которые получили 100 баллов, порядка 9 тысяч. Это максимальный рекорд", - сказал Кравцов на брифинге по итогам основного периода ЕГЭ-2026.
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Он также отметил, что 200 баллов набрали 895 учеников, 300 баллов - 73 человека, а 400 баллов набрали восемь участников единого государственного экзамена.
Кравцов подчеркнул, что на ЕГЭ текущего года была обеспечена объективность экзамена и все выпускники находились в равных условиях.
Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня с экзаменов по химии, литературе и истории. Следующим экзаменом был русский язык, который прошел 4 июня, 8 июня состоялись экзамены по математике базового и профильного уровней, 11 июня – по обществознанию, физике. Пятнадцатого июня сдавали биологию, географию и иностранные языки (письменную часть), а 18 и 19 июня – иностранные языки (устную часть) и информатика.
С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам, 8 и 9 июля – дни пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору самого выпускника до поступления в вуз.
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