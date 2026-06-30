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Неизвестная комета погибла на Солнце, сообщили российские ученые - РИА Новости, 30.06.2026
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17:11 30.06.2026
Неизвестная комета погибла на Солнце, сообщили российские ученые

ИКИ РАН: неизвестная комета приблизилась к Солнцу и погибла

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramНеизвестна комета приблищается к Солнцу. Кадр видео
Неизвестна комета приблищается к Солнцу. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Неизвестна комета приблищается к Солнцу. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Неизвестная комета приблизилась к Солнцу и погибла.
  • По сообщению ученых из ИКИ РАН, комета была небольшим, никому до этого не известным камнем, появившимся много миллиардов лет назад.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Неизвестная комета приблизилась к Солнцу и погибла, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"На Солнце прямо сейчас гибнет случайно приблизившаяся к нему комета. Не имеющая ни имени, ни номера в каталоге", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Ученые назвали комету небольшим, никому до этого не известным камнем, появившимся много миллиардов лет назад и в результате "цепи нелепых совпадений" заброшенным силами тяготения гигантских планет прямо на Солнце.
За мгновение до смерти комета вспыхнула, чтобы тут же погаснуть навсегда, констатировали в лаборатории.
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Российская академия наукКосмос
 
 
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