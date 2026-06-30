Неизвестная комета погибла на Солнце, сообщили российские ученые

Краткий пересказ от РИА ИИ Неизвестная комета приблизилась к Солнцу и погибла.

По сообщению ученых из ИКИ РАН, комета была небольшим, никому до этого не известным камнем, появившимся много миллиардов лет назад.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Неизвестная комета приблизилась к Солнцу и погибла, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"На Солнце прямо сейчас гибнет случайно приблизившаяся к нему комета. Не имеющая ни имени, ни номера в каталоге", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Ученые назвали комету небольшим, никому до этого не известным камнем, появившимся много миллиардов лет назад и в результате "цепи нелепых совпадений" заброшенным силами тяготения гигантских планет прямо на Солнце.