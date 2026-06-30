Краткий пересказ от РИА ИИ Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что сборная Бразилии пока не производит впечатления претендента на призовые места на чемпионате мира.

В матче 1/16 финала турнира Бразилия вырвала победу у Японии со счетом 2:1.

Колосков подчеркнул, что сборной Бразилии необходимо играть с полной самоотдачей и скоростью, чтобы добиться успеха.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Сборная Бразилии обладает хорошим подбором игроков высокого класса, но пока только эпизодически действует в полную силу и еще не производит впечатления претендента на призовые места на чемпионате мира, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Бразильцы в понедельник только в концовке встречи вырвали победу со счетом 2:1 у сборной Японии в матче 1/16 финала турнира.

"У многих команд сейчас есть такая беда, что они начинают игру спокойно и размеренно. Рассудительно, не торопясь, вразвалочку. А сейчас это не проходит: какие бы в команде ни были мастера, но если ты ходишь пешком, то ничего не добьешься. Во втором тайме бразильцы при счете 0:1 поняли, что надо прибавлять в скорости. И это наконец-то сыграло решающую роль. В сборной Бразилии собраны сильные и мощные игроки, которые находятся на ведущих ролях в европейских клубах, победители Лиги чемпионов, чемпионата Англии и так далее", - сказал Колосков.

"Голое мастерство сейчас без скорости и самоотдачи ничего не значит. И хорошо, что бразильцы вовремя это поняли. Но если они будут и дальше играть вразвалочку, то у них ничего не получится. Им надо каждый матч играть с полной выкладкой. Команда потенциально хорошая, но пока я, исходя из предыдущих матчей, не вижу их в числе претендентов на призовые места", - подчеркнул собеседник агентства.