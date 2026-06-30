Рейтинг@Mail.ru
Хачанов вышел во второй круг Уимблдона - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
19:45 30.06.2026 (обновлено: 19:48 30.06.2026)
Хачанов вышел во второй круг Уимблдона

Российский теннисист Хачанов вышел во второй круг Уимблдона

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарен Хачанов
Карен Хачанов - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Карен Хачанов. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Уимблдонского турнира.
  • В матче первого круга Хачанов обыграл британца Билли Харриса со счетом 6:3, 5:7, 6:3, 6:3.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В матче первого круга посеянный под 19-м номером Хачанов обыграл британца Билли Харриса со счетом 6:3, 5:7, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась почти три часа.
Турниры Большого шлема
Wimbledon ATP
30 июня 2026 • начало в 16:40
Завершен
Карен Хачанов
3 : 16:35:76:36:3
Билли Харрис
Календарь Турнирная таблица История встреч
Во втором круге Хачанов, третья ракетка России, сыграет с немцем Янником Ханфманном.
В другом матче посеянный под 27-м номером француз Уго Умбер уступил Зизу Бергсу из Бельгии со счетом 2:6, 5:7, 6:4, 6:3, 3:6. Двумя днями ранее Умбер также проиграл Бергсу в финальном матче турнира категории ATP 250 в Истбурне.
Казахстанский теннисист Александр Бублик - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Бублик в пяти сетах победил 491-ю ракетку мира на старте Уимблдона
Вчера, 19:32
 
ТеннисСпортКарен ХачановУимблдон
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кот-д’Ивуар
    Норвегия
    1
    2
  • Футбол
    01.07 23:00
    Бельгия
    Сенегал
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Швеция
    3
    0
  • Футбол
    01.07 04:00
    Мексика
    Эквадор
  • Теннис
    Завершен
    К. Биррелл
    А. Корнеева
    606
    362
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Б. Харрис
    6566
    3733
  • Теннис
    Завершен
    Ю. Стародубцева
    А. Блинкова
    741
    666
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Е. Лис
    76
    51
  • Теннис
    Завершен
    П. Кудерметова
    Л. Самсонова
    33
    66
  • Футбол
    01.07 19:00
    Англия
    ДР Конго
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала