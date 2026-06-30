Хачанов вышел во второй круг Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Уимблдонского турнира.
- В матче первого круга Хачанов обыграл британца Билли Харриса со счетом 6:3, 5:7, 6:3, 6:3.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В матче первого круга посеянный под 19-м номером Хачанов обыграл британца Билли Харриса со счетом 6:3, 5:7, 6:3, 6:3. Встреча продолжалась почти три часа.
Wimbledon ATP
30 июня 2026 • начало в 16:40
Завершен
3 : 16:35:76:36:3
Во втором круге Хачанов, третья ракетка России, сыграет с немцем Янником Ханфманном.
В другом матче посеянный под 27-м номером француз Уго Умбер уступил Зизу Бергсу из Бельгии со счетом 2:6, 5:7, 6:4, 6:3, 3:6. Двумя днями ранее Умбер также проиграл Бергсу в финальном матче турнира категории ATP 250 в Истбурне.