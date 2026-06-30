Хачанов вышел во второй круг Уимблдона

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.

В другом матче посеянный под 27-м номером француз Уго Умбер уступил Зизу Бергсу из Бельгии со счетом 2:6, 5:7, 6:4, 6:3, 3:6. Двумя днями ранее Умбер также проиграл Бергсу в финальном матче турнира категории ATP 250 в Истбурне.