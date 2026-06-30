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Сергея Иванова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве - РИА Новости, 30.06.2026
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15:46 30.06.2026 (обновлено: 18:36 30.06.2026)
Сергея Иванова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

РИА Новости: Сергея Иванова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым в Москве
Церемония прощания с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Церемония прощания с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшего министра обороны Сергея Иванова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
  • Сергей Иванов скончался 26 июня в возрасте 73 лет.
  • На церемонию прощания с экс-министром в ЦКБ приехал президент России Владимир Путин и другие государственные деятели.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Бывшего министра обороны Сергея Иванова похоронили во вторник на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался 26 июня в возрасте 73 лет.
Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
От разведчика до министра обороны. Каким запомнился Сергей Иванов
26 июня, 17:06
Похороны на Троекуровском кладбище прошли во вторник. У могилы Иванова установили венки, которые на церемонию прощания с экс-министром направили президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, а также ряд государственных ведомств и структур.
Почтить память Иванова на Троекуровское кладбище приехал Мишустин. Председатель правительства возложил на могилу букет цветов, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина.
Ранее в Центральной клинической больнице состоялась церемония прощания с Ивановым. Утром на нее приехал президент России Владимир Путин. Глава государства возложил к гробу букет красных роз и кратко пообщался с семьей экс-министра. На церемонию в ЦКБ также приехали зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава МИД РФ Сергей Лавров и другие государственные деятели.
Глава ЦИК России Элла Памфилова в беседе с РИА Новости назвала Сергея Иванова одним из самых порядочных и честных людей, которых она знала, и рассказала об их последнем разговоре об экологии и его хорошем настроении.
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
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27 июня, 11:12
 
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