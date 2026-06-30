Краткий пересказ от РИА ИИ Бывшего министра обороны Сергея Иванова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Сергей Иванов скончался 26 июня в возрасте 73 лет.

На церемонию прощания с экс-министром в ЦКБ приехал президент России Владимир Путин и другие государственные деятели.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Бывшего министра обороны Сергея Иванова похоронили во вторник на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался 26 июня в возрасте 73 лет.

Похороны на Троекуровском кладбище прошли во вторник. У могилы Иванова установили венки, которые на церемонию прощания с экс-министром направили президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, а также ряд государственных ведомств и структур.

Почтить память Иванова на Троекуровское кладбище приехал Мишустин. Председатель правительства возложил на могилу букет цветов, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина.

Ранее в Центральной клинической больнице состоялась церемония прощания с Ивановым. Утром на нее приехал президент России Владимир Путин. Глава государства возложил к гробу букет красных роз и кратко пообщался с семьей экс-министра. На церемонию в ЦКБ также приехали зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава МИД РФ Сергей Лавров и другие государственные деятели.