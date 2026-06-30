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Авербух назвал решение ISU по России глотком свежего воздуха - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Фигурное катание
 
12:13 30.06.2026
Авербух назвал решение ISU по России глотком свежего воздуха

Авербух о решении ISU : это глоток свежего воздуха для всего фигурного катания

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГала-шоу И. Авербуха "Ледниковый период. Снова вместе"
Гала-шоу И. Авербуха Ледниковый период. Снова вместе - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских спортсменов до международных соревнований с сезона 2026/27 в нейтральном статусе.
  • Илья Авербух выразил радость по поводу решения ISU и отметил, что это глоток свежего воздуха для фигурного катания.
  • Авербух подчеркнул, что российские спортсмены смогут участвовать в чемпионатах Европы и мира в этом году и бороться за квоты.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе является глотком свежего воздуха для всего фигурного катания, заявил РИА Новости серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду продюсер и хореограф Илья Авербух.
Ранее ISU объявил о допуске российских спортсменов до соревнований с сезона-2026/27 в нейтральном статусе.
"Конечно, мы все счастливы. Несправедливость уходит, и это огромный глоток свежего воздуха и для ребят, и вообще для фигурного катания. Конечно, мы должны соревноваться, конечно, это очень важно, потому что переоценить это сложно. Очень надеемся, что ребята будут дальше успешно выступать, выигрывать квоты", - сказал Авербух.
"В этом году на чемпионатах Европы и мира мы уже точно сможем болеть за наших ребят, и, возможно, кто-то отберется на этапы Гран-при. Я пока не знаю, какая система участия будет. Это решение очень мотивирующее для нашей команды, и внутри команды борьба обострится, а это очень важно. Тем более что путевка в этом году будет только одна в каждом виде", - добавил хореограф.
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Фигурное катаниеИлья АвербухМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
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