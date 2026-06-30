Авербух назвал решение ISU по России глотком свежего воздуха

"В этом году на чемпионатах Европы и мира мы уже точно сможем болеть за наших ребят, и, возможно, кто-то отберется на этапы Гран-при. Я пока не знаю, какая система участия будет. Это решение очень мотивирующее для нашей команды, и внутри команды борьба обострится, а это очень важно. Тем более что путевка в этом году будет только одна в каждом виде", - добавил хореограф.