В ISU заявили, что официальные лица РФ не смогут работать на турнирах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Судьи и другие официальные лица из России и Белоруссии не смогут работать на соревнованиях под эгидой ISU.
- Российские спортсмены будут допущены до соревнований в нейтральном статусе с сезона 2026/27.
- Вопрос о допуске официальных лиц из России и Белоруссии к работе на международных соревнованиях ISU будет пересмотрен в сезоне 2026/27 после анализа ситуации.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Международный союз конькобежцев (ISU) на своем сайте сообщил, что на данный момент судьи и другие официальные лица из России и Белоруссии не смогут работать на соревнованиях под эгидой организации.
Во вторник ISU объявил о допуске российских спортсменов до соревнований с сезона-2026/27 в нейтральном статусе.
"На данном этапе - нет, - ответили в ISU на вопрос, смогут ли официальные лица из России и Белоруссии работать на турнирах. - В первую очередь внимание будет уделено спортсменам, а приоритет отдан мерам безопасности, связанным с их возвращением к соревнованиям. Судьи, рефери и другие официальные лица, связанные с членами ISU в России и Белоруссии, не могут выполнять свои функции на международных соревнованиях ISU. На текущем этапе возвращение официальных лиц не предусмотрено и сроки их допуска к работе не определены".
"ISU продолжит следить за ситуацией и работать над определением путей возвращения официальных лиц из России и Белоруссии. В сезоне-2026/27 ISU проанализирует принятые к тому моменту меры и оценит, возможно ли будет допустить официальных лиц к работе в последующих сезонах", - добавили в организации.