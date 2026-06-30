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В ISU заявили, что официальные лица РФ не смогут работать на турнирах - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Фигурное катание
 
12:12 30.06.2026
В ISU заявили, что официальные лица РФ не смогут работать на турнирах

В ISU заявили, что официальные лица из России не смогут работать на турнирах

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигурное катание
Фигурное катание - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Судьи и другие официальные лица из России и Белоруссии не смогут работать на соревнованиях под эгидой ISU.
  • Российские спортсмены будут допущены до соревнований в нейтральном статусе с сезона 2026/27.
  • Вопрос о допуске официальных лиц из России и Белоруссии к работе на международных соревнованиях ISU будет пересмотрен в сезоне 2026/27 после анализа ситуации.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Международный союз конькобежцев (ISU) на своем сайте сообщил, что на данный момент судьи и другие официальные лица из России и Белоруссии не смогут работать на соревнованиях под эгидой организации.
Во вторник ISU объявил о допуске российских спортсменов до соревнований с сезона-2026/27 в нейтральном статусе.
"На данном этапе - нет, - ответили в ISU на вопрос, смогут ли официальные лица из России и Белоруссии работать на турнирах. - В первую очередь внимание будет уделено спортсменам, а приоритет отдан мерам безопасности, связанным с их возвращением к соревнованиям. Судьи, рефери и другие официальные лица, связанные с членами ISU в России и Белоруссии, не могут выполнять свои функции на международных соревнованиях ISU. На текущем этапе возвращение официальных лиц не предусмотрено и сроки их допуска к работе не определены".
"ISU продолжит следить за ситуацией и работать над определением путей возвращения официальных лиц из России и Белоруссии. В сезоне-2026/27 ISU проанализирует принятые к тому моменту меры и оценит, возможно ли будет допустить официальных лиц к работе в последующих сезонах", - добавили в организации.
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