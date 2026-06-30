В ISU заявили, что официальные лица РФ не смогут работать на турнирах

Краткий пересказ от РИА ИИ Судьи и другие официальные лица из России и Белоруссии не смогут работать на соревнованиях под эгидой ISU.

Российские спортсмены будут допущены до соревнований в нейтральном статусе с сезона 2026/27.

Вопрос о допуске официальных лиц из России и Белоруссии к работе на международных соревнованиях ISU будет пересмотрен в сезоне 2026/27 после анализа ситуации.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Международный союз конькобежцев (ISU) на своем сайте сообщил, что на данный момент судьи и другие официальные лица из России и Белоруссии не смогут работать на соревнованиях под эгидой организации.

Во вторник ISU объявил о допуске российских спортсменов до соревнований с сезона-2026/27 в нейтральном статусе.

"На данном этапе - нет, - ответили в ISU на вопрос, смогут ли официальные лица из России Белоруссии работать на турнирах. - В первую очередь внимание будет уделено спортсменам, а приоритет отдан мерам безопасности, связанным с их возвращением к соревнованиям. Судьи, рефери и другие официальные лица, связанные с членами ISU в России и Белоруссии, не могут выполнять свои функции на международных соревнованиях ISU. На текущем этапе возвращение официальных лиц не предусмотрено и сроки их допуска к работе не определены".