Фигурист Галлямов высказался о решении ISU

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Выступающий в паре с Анастасией Мишиной двукратный бронзовый призер Олимпиады 2022 года фигурист Александр Галлямов заявил, что у него увеличилась мотивация после новости о допуске россиян в нейтральном статусе со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).

Во вторник ISU на своем сайте объявил о допуске российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе до соревнований в сезоне-2026/27, включая командные турниры. В релизе отмечается, что оценка статуса нейтрального спортсмена будет проводиться индивидуально и на основе доказательств, независимо от национальности спортсмена. Спортсмен или член вспомогательного персонала считается допущенным, если он не подпадает под дисквалификационные критерии.