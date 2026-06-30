Фигурист Галлямов высказался о решении ISU

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе до соревнований в сезоне-2026/27.
- Александр Галлямов заявил, что его мотивация увеличилась после новости о допуске россиян в нейтральном статусе.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Выступающий в паре с Анастасией Мишиной двукратный бронзовый призер Олимпиады 2022 года фигурист Александр Галлямов заявил, что у него увеличилась мотивация после новости о допуске россиян в нейтральном статусе со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).
Во вторник ISU на своем сайте объявил о допуске российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе до соревнований в сезоне-2026/27, включая командные турниры. В релизе отмечается, что оценка статуса нейтрального спортсмена будет проводиться индивидуально и на основе доказательств, независимо от национальности спортсмена. Спортсмен или член вспомогательного персонала считается допущенным, если он не подпадает под дисквалификационные критерии.
"Мотивация стала еще больше! Активная работа продолжается", - написал 26-летний Галлямов в Telegram-канале.
Галлямов получил серьезную травму ноги в начале 2025 года в шоу-турнире, проходившем на льду озера Байкал. В течение сезона он публично выражал недовольство своей партнершей Мишиной, а после завоевания серебра декабрьского чемпионата России, золото которого досталось главным соперникам их пары Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, фигурист назвал итоги турнира полным абсурдом.