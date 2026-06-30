В ISU объяснили разницу в условиях допуска россиян и израильтян

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU), отвечая на вопрос о том, почему россияне и белорусы будут выступать в нейтральном статусе, в то время как спортсмены США и Израиля соревнуются с флагом и гимном, заявила, что решения принимались на основе рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

Во вторник ISU на своем сайте объявил о допуске российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе до соревнований в сезоне-2026/27, включая командные турниры. В релизе отмечается, что оценка статуса нейтрального спортсмена будет проводиться индивидуально и на основе доказательств, независимо от национальности спортсмена. Спортсмен или член вспомогательного персонала считается допущенным, если он не подпадает под дисквалификационные критерии.

« "Рекомендации МОК не включали санкции в отношении спортсменов из национальных федераций, кроме России и Белоруссии. Кроме того, ISU не сталкивался с проблемами безопасности, связанными со спортсменами и вспомогательным персоналом из каких-либо других стран. ISU продолжает отслеживать текущие события и призывает к возвращению мира", - говорится в сообщении на сайте ISU.