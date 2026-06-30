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В ISU объяснили разницу в условиях допуска россиян и израильтян - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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11:54 30.06.2026
В ISU объяснили разницу в условиях допуска россиян и израильтян

ISU объяснил рекомендациями МОК разницу в условиях допуска россиян и израильтян

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПетр Гуменник
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU), отвечая на вопрос о том, почему россияне и белорусы будут выступать в нейтральном статусе, в то время как спортсмены США и Израиля соревнуются с флагом и гимном, заявила, что решения принимались на основе рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).
Во вторник ISU на своем сайте объявил о допуске российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе до соревнований в сезоне-2026/27, включая командные турниры. В релизе отмечается, что оценка статуса нейтрального спортсмена будет проводиться индивидуально и на основе доказательств, независимо от национальности спортсмена. Спортсмен или член вспомогательного персонала считается допущенным, если он не подпадает под дисквалификационные критерии.
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"Рекомендации МОК не включали санкции в отношении спортсменов из национальных федераций, кроме России и Белоруссии. Кроме того, ISU не сталкивался с проблемами безопасности, связанными со спортсменами и вспомогательным персоналом из каких-либо других стран. ISU продолжает отслеживать текущие события и призывает к возвращению мира", - говорится в сообщении на сайте ISU.
После начала СВО в 2022 году международные федерации по рекомендациям МОК ввели санкции, запретив российским спортсменам участвовать в международных турнирах. Российские и белорусские спортсмены были отстранены ISU с марта 2022 года. Организация сделала исключение лишь в рамках отборочной кампании к Олимпиаде-2026 в Италии, однако то решение не распространялось за пределы квалификационных стартов.
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