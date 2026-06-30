В ISU ответили на вопрос о включении России в календарь соревнований

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Международный союз конькобежцев (ISU) на своем сайте сообщил, что на данный момент организация не составляла график проведения международных соревнований на территории России и Белоруссии.

Во вторник ISU на своем сайте объявил о допуске российских и белорусских спортсменов до соревнований с сезона-2026/27 в нейтральном статусе, в том числе до командных турниров.

"Нет. В настоящее время такой график отсутствует", - говорится в сообщении ISU в ответ на вопрос о графике проведения турниров в России и Белоруссии.

Также в ISU ответили на вопрос, почему спортсменов из других стран не просят предоставить такое же подтверждение нейтралитета, даже если их страны вовлечены в конфликт на Украине.

"Данная мера специфична для установления нейтралитета в рамках процедуры допуска отстраненных спортсменов. ISU обеспечивает общее подтверждение нейтралитета на своих мероприятиях через свой строгий кодекс этики и недавно пересмотренные положения о соревнованиях и мероприятиях. Важно вновь утвердить приоритет спорта на льду, отделяя его от глобальных геополитических событий", - добавили в союзе.