ISU опубликовал критерии нейтральности для спортсменов из России

Краткий пересказ от РИА ИИ Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов до соревнований с сезона 2026/27 в нейтральном статусе.

Допуск к участию в качестве нейтрального спортсмена оценивается индивидуально и на основе доказательств, независимо от национальности атлета.

Среди дисквалификационных критериев — нахождение на действительной военной службе или службе в органах национальной безопасности, активное участие в военных действиях и публичная поддержка конфликта на Украине с февраля 2022 года.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Международный союз конькобежцев (ISU) на своем сайте опубликовал критерии нейтральности спортсменов из России и Белоруссии для допуска до соревнований.

Во вторник ISU на своем сайте объявил о допуске российских и белорусских спортсменов до соревнований с сезона-2026/27 в нейтральном статусе, в том числе до командных турниров. В релизе отмечается, что допуск к участию в качестве нейтрального спортсмена оценивается индивидуально и на основе доказательств, независимо от национальности атлета.

Спортсмен или член вспомогательного персонала считается допущенным, если он не подпадает под дисквалификационные критерии, среди которых нахождение на действительной военной службе или службе в органах национальной безопасности России или Белоруссии , принятие активного участия в военных действиях и активная и публичная поддержка конфликта на Украине начиная с февраля 2022 года.

Допуск определяется советом ISU, который может делегировать оценку независимой комиссии, созданной для этой цели. Соответствующему лицу должна быть предоставлена возможность быть заслушанным, и решение об отказе в допуске может быть обжаловано в соответствии с правилами союза.

Отмечается, что каждый спортсмен и член вспомогательного персонала должны предоставить форму подтверждения, требуемую ISU.