В ISU рассказали о квотах для россиян

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Международный союз конькобежцев (ISU) заявил, что количество квот на соревнованиях для россиян будет рассчитываться в соответствии с их результатами и рейтингом.

Во вторник ISU на своем сайте объявил о допуске российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе до соревнований в сезоне-2026/27, включая командные турниры. Ранее ISU изменил правила отбора на этапы серии Гран-при. Согласно новым правилам, на этих соревнованиях не смогут выступать те, кто ни разу не принимал участие в чемпионатах мира за последние четыре года. До этого срок составлял десять лет.