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В ISU рассказали о квотах для россиян - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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11:42 30.06.2026 (обновлено: 12:00 30.06.2026)
В ISU рассказали о квотах для россиян

ISU: квоты для россиян будут рассчитываться по их результатам и рейтингу

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигурное катание
Фигурное катание - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе до соревнований в сезоне-2026/27.
  • Количество квот для россиян и белорусов будет рассчитываться на основе их результатов и рейтинга.
  • ISU изменил правила отбора на этапы серии Гран-при: теперь на соревнованиях не смогут выступать те, кто ни разу не принимал участие в чемпионатах мира за последние четыре года.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Международный союз конькобежцев (ISU) заявил, что количество квот на соревнованиях для россиян будет рассчитываться в соответствии с их результатами и рейтингом.
Во вторник ISU на своем сайте объявил о допуске российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе до соревнований в сезоне-2026/27, включая командные турниры. Ранее ISU изменил правила отбора на этапы серии Гран-при. Согласно новым правилам, на этих соревнованиях не смогут выступать те, кто ни разу не принимал участие в чемпионатах мира за последние четыре года. До этого срок составлял десять лет.
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"В тех случаях, когда применяются квоты, численность нейтральных спортсменов определяется на основе тех же объективных квалификационных критериев (результаты и рейтинг), которые действуют для всех фигуристов. Поскольку фигуристы из России и Белоруссии не имели возможности показывать результаты или набирать очки мирового рейтинга в течение более чем трехлетнего периода отсутствия, первоначальное распределение квот для них рассчитывается на объективной основе - так же, как и для любого другого фигуриста, возвращающегося к соревнованиям после сопоставимого перерыва, - а не на основании гражданства", - сообщается на сайте ISU.
"Положения, касающиеся фигуристов, представляющих членов ISU в России и Белоруссии, вступят в силу в сезоне-2026/27. Информация о соответствующем распределении квот для участия в соревнованиях будет предоставлена ​​дополнительно в установленном порядке", - добавили в ISU.
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СпортРоссияБелоруссияМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
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