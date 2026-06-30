ISU разрешил участие россиян в командных соревнованиях

Российские и белорусские спортсмены были отстранены ISU с марта 2022 года. Организация сделала исключение лишь в рамках отборочной кампании к Олимпиаде-2026 в Милане, однако то решение не распространялось за пределы квалификационных стартов.

"Нейтральные спортсмены, связанные с членами ISU из России и Белоруссии, могут участвовать в командных соревнованиях в составе команды AIN при условии соблюдения общих квалификационных критериев для соответствующих соревнований. Это положение распространяется на такие командные дисциплины, как синхронное катание, командная гонка преследования в конькобежном спорте, эстафеты в шорт-треке и командный чемпионат мира ISU (ISU World Team Trophy). Команда AIN выступает как нейтральная команда, без использования государственной символики, а на каждого члена команды продолжают распространяться требования к допуску и условия нейтральности",- говорится в заявлении ISU.