ISU допустил российских фигуристов до соревнований в нейтральном статусе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный союз конькобежцев допустил российских спортсменов до соревнований в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе.
- Выдача разрешения на участие осуществляется индивидуально и на основе определенных критериев.
- Проверку должен будет пройти и персонал, сопровождающий их.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. ISU допустил российских и белорусских атлетов до соревнований в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации.
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"Решение о полном отстранении спортсменов <...> частично отменяется. Такие спортсмены могут участвовать в мероприятиях ISU и международных соревнованиях <...> без государственных символов, а именно национальных флагов, <...> экипировки и <...> гимнов", — говорится в релизе.
Допуск к участию в таком статусе оценивается индивидуально и на основе доказательств, независимо от национальности атлета. Ту же проверку должен пройти и сопровождающий персонал.
В ISU добавили, что ограничения смягчат в случае отсутствия "угроз безопасности или честности".
Россиян и белорусов отстранили в марте 2022 года. С тех пор ISU сделал исключение лишь во время отбора на Олимпиаду-2026 в Милане, однако это решение не распространялось за пределы квалификационных стартов.