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ISU допустил российских фигуристов до соревнований в нейтральном статусе - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Фигурное катание
 
10:37 30.06.2026 (обновлено: 12:05 30.06.2026)
ISU допустил российских фигуристов до соревнований в нейтральном статусе

ISU допустил российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийская фигуристка Аделия Петросян выступает в нейтральном статусе с произвольной программой женского одиночного катания на XXV зимних Олимпийских играх в Милане
Российская фигуристка Аделия Петросян выступает в нейтральном статусе с произвольной программой женского одиночного катания на XXV зимних Олимпийских играх в Милане - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости
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Российская фигуристка Аделия Петросян выступает в нейтральном статусе с произвольной программой женского одиночного катания на XXV зимних Олимпийских играх в Милане
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный союз конькобежцев допустил российских спортсменов до соревнований в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе.
  • Выдача разрешения на участие осуществляется индивидуально и на основе определенных критериев.
  • Проверку должен будет пройти и персонал, сопровождающий их.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. ISU допустил российских и белорусских атлетов до соревнований в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации.
«

"Решение о полном отстранении спортсменов <...> частично отменяется. Такие спортсмены могут участвовать в мероприятиях ISU и международных соревнованиях <...> без государственных символов, а именно национальных флагов, <...> экипировки и <...> гимнов", — говорится в релизе.

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Допуск к участию в таком статусе оценивается индивидуально и на основе доказательств, независимо от национальности атлета. Ту же проверку должен пройти и сопровождающий персонал.
В ISU добавили, что ограничения смягчат в случае отсутствия "угроз безопасности или честности".
Россиян и белорусов отстранили в марте 2022 года. С тех пор ISU сделал исключение лишь во время отбора на Олимпиаду-2026 в Милане, однако это решение не распространялось за пределы квалификационных стартов.
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