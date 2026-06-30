ISU допустил российских фигуристов до соревнований в нейтральном статусе

"Решение о полном отстранении спортсменов <...> частично отменяется. Такие спортсмены могут участвовать в мероприятиях ISU и международных соревнованиях <...> без государственных символов, а именно национальных флагов, <...> экипировки и <...> гимнов", — говорится в релизе.

Допуск к участию в таком статусе оценивается индивидуально и на основе доказательств, независимо от национальности атлета. Ту же проверку должен пройти и сопровождающий персонал.

Россиян и белорусов отстранили в марте 2022 года. С тех пор ISU сделал исключение лишь во время отбора на Олимпиаду-2026 в Милане, однако это решение не распространялось за пределы квалификационных стартов.