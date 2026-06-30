Назван лучший игрок матча Марокко и Нидерландов на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Защитник сборной Марокко Исса Диоп признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Нидерландов.

Сборная Марокко обыграла команду Нидерландов со счетом 1:1 (3:2 по пенальти) в матче, который прошел в Монтеррее (Мексика), а Диоп забил мяч в компенсированное ко второму тайму время.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Защитник сборной Марокко Исса Диоп признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Нидерландов, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

В ночь на вторник по московскому времени сборная Марокко обыграла команду Нидерландов (1:1, 3:2 - по пенальти) в матче, который прошел в Монтеррее (Мексика). Диоп забил мяч в компенсированное ко второму тайму время и спас марокканцев от поражения.

Диопу 29 лет, с 2022 года он выступает за английский клуб "Фулхэм". В составе сборной Марокко защитник сыграл семь матчей, Диоп забил первый мяч за национальную команду.