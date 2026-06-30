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Назван лучший игрок матча Германии и Парагвая в 1/16 финала ЧМ - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Назван лучший игрок матча Германии и Парагвая в 1/16 финала ЧМ

Вратарь сборной Парагвая Хиль стал лучшим игроком матча 1/16 финала против ФРГ

© Фотография из соцсетейОфициальный мяч ЧМ-2026
Официальный мяч ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фотография из соцсетей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Германии.
  • Орландо Хиль совершил шесть сейвов в матче и взял два пенальти в послематчевой серии.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Германии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В понедельник в Бостоне (США) сборная Парагвая в серии пенальти одержала победу над командой Германии (1:1, 4:3 - по пенальти). Хиль совершил шесть сейвов по ходу матча, а также взял два пенальти в послематчевой серии.
Хилю 26 лет, он выступает за аргентинский клуб "Сан-Лоренсо". На его счету 10 матчей за национальную команду.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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