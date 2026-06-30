Назван лучший игрок матча Германии и Парагвая в 1/16 финала ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Германии.
- Орландо Хиль совершил шесть сейвов в матче и взял два пенальти в послематчевой серии.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Германии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Хилю 26 лет, он выступает за аргентинский клуб "Сан-Лоренсо". На его счету 10 матчей за национальную команду.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.