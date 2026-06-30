В Воронежской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил о ракетной опасности в регионе.
- Ракетная опасность была объявлена во вторник в 9:42 мск.
ВОРОНЕЖ, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил о ракетной опасности в регионе.
Ракетная опасность в Воронежской области была объявлена во вторник в 9.42 мск.
"В регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения", — сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
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