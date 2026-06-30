В ГД рассказали, что начнут вносить в реестр недвижимости с 1 июля

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 июля в Единый государственный реестр недвижимости начнут вносить сведения о границах сельхозугодий.

Внесение границ сельхозугодий защитит покупателей от приобретения участков, на которых нельзя строить.

Для проверки возможности использования участка под строительство будет достаточно заказать выписку из реестра.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. С 1 июля в Единый государственный реестр недвижимости начнут вносить сведения о границах сельхозугодий - где находятся пашня, пастбище, сад или виноградник, это защитит покупателей от приобретения участков, на которых нельзя строить, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

"Одно изменение - для тех, кто имеет дело с землей. В соответствии с федеральным законом от 15 декабря 2025 года № 478-ФЗ, с 1 июля в Единый государственный реестр недвижимости начнут вносить границы сельхозугодий: где пашня, где пастбище, где сад или виноградник", - сказал Вольфсон.

Он уточнил, что сейчас этой информации в реестре нет, и из-за этого, по словам депутата, случаются неприятные сюрпризы.

"Человек покупает участок, хочет построить дом или сарай, а оказывается, что это сельхозземля и строить нельзя. С 1 июля такие ошибки станут практически невозможными - все границы будут официально зафиксированы", - уточнил Вольфсон.

Парламентарий рассказал, что достаточно будет заказать выписку, и сразу станет ясно, можно ли использовать участок под строительство или он предназначен исключительно для сельского хозяйства.