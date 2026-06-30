Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев связал проблемы с кондиционерами в Евросоюзе с отказом от российских энергоресурсов.
- В штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе из-за сильной жары отключили кондиционеры на некоторых этажах.
- Дмитриев считает, что у ЕС не хватает энергии для работы кондиционеров из-за сокращения использования ядерной и российской энергии.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне аномальной жары в Европе связал проблемы с кондиционерами в Евросоюзе с его отказом от российских энергоресурсов.
Ранее издание Politico со ссылкой на уведомление для сотрудников сообщало, что в пятницу с первого по седьмой этаж штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе из-за сильной жары отключили кондиционеры, однако эта мера не затронула этажи, где работают глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и многие еврокомиссары. Как отметила газета, сотрудники Еврокомиссии сравнили такое положение с "феодализмом" и назвали "позором".
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"ЕС борется с кондиционерами не из-за предполагаемого глобального потепления, а потому что у него не хватает энергии для их работы из-за неправильных и безответственных решений о сокращении использования ядерной и российской энергии. Сокрытие неправильных решений равняется самоубийству цивилизации", - написал Дмитриев в соцсети Х.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.