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Дмитриев объяснил проблемы с кондиционерами в ЕС - РИА Новости, 30.06.2026
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09:56 30.06.2026
Дмитриев объяснил проблемы с кондиционерами в ЕС

Дмитриев связал проблемы с кондиционерами в ЕС с отказом от энергоресурсов РФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев связал проблемы с кондиционерами в Евросоюзе с отказом от российских энергоресурсов.
  • В штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе из-за сильной жары отключили кондиционеры на некоторых этажах.
  • Дмитриев считает, что у ЕС не хватает энергии для работы кондиционеров из-за сокращения использования ядерной и российской энергии.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на фоне аномальной жары в Европе связал проблемы с кондиционерами в Евросоюзе с его отказом от российских энергоресурсов.
Ранее издание Politico со ссылкой на уведомление для сотрудников сообщало, что в пятницу с первого по седьмой этаж штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе из-за сильной жары отключили кондиционеры, однако эта мера не затронула этажи, где работают глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и многие еврокомиссары. Как отметила газета, сотрудники Еврокомиссии сравнили такое положение с "феодализмом" и назвали "позором".
«
"ЕС борется с кондиционерами не из-за предполагаемого глобального потепления, а потому что у него не хватает энергии для их работы из-за неправильных и безответственных решений о сокращении использования ядерной и российской энергии. Сокрытие неправильных решений равняется самоубийству цивилизации", - написал Дмитриев в соцсети Х.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
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РоссияЕвропаБрюссельКирилл ДмитриевУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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