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Выступление сборной Германии на ЧМ не оправдало ожиданий, заявил глава DFB - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Футбол
 
20:46 30.06.2026
Выступление сборной Германии на ЧМ не оправдало ожиданий, заявил глава DFB

Нойендорф: выступление сборной Германии по футболу на ЧМ не оправдало ожиданий

© REUTERS / KEVIN SOUSAЭпизод матча Германия - Кот-д'Ивуар на ЧМ-2026
Эпизод матча Германия - Кот-д'Ивуар на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© REUTERS / KEVIN SOUSA
Эпизод матча Германия - Кот-д'Ивуар на ЧМ-2026. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Германии проиграла команде Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира и вылетела с турнира.
  • Президент Немецкого футбольного союза Бернд Нойендорф заявил, что выступление сборной Германии на чемпионате мира не оправдало ожиданий.
  • Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» иронично отреагировала на заявление канцлера Фридриха Мерца, который выразил гордость за команду, несмотря на поражение.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф заявил, что выступление сборной Германии на чемпионате мира 2026 года не оправдало ожиданий.
В понедельник сборная Германии проиграла команде Парагвая (1:1; 3:4 в серии пенальти) в матче 1/16 финала чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике. После этого канцлер Германии Фридрих Мерц в соцсети X написал, что несмотря на тягость поражения, сборная Германии своей самоотдачей и командным духом подарила немцам незабываемые эмоции. Политик также выразил гордость за команду. Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) иронично призвала отнестись с пониманием к привычке Мерца приукрашивать провальные результаты.
"После горького поражения от Парагвая и вылета с чемпионата мира в США, Канаде и Мексике вчера я провел значительное время с главным тренером сборной Юлианом Нагельсманом и спортивными директорами Андреасом Реттигом и Руди Феллером. Мы все согласны с тем, что наше выступление на чемпионате мира не оправдало наших ожиданий", - приводит слова Нойендорфа сайт DFB.
"В ближайшие дни мы спокойно и тщательно обсудим причины, по которым команда не смогла полностью реализовать свой потенциал и не оправдала собственных ожиданий и ожиданий немецкого футбола. После такой неудачи и с учетом предстоящих трудностей мы не можем и не будем просто возвращаться к привычному порядку вещей. Мы благодарим всех болельщиков, которые так сильно поддерживали нас в США и Канаде, а также дома. Мы все очень разочарованы тем, что наше совместное путешествие подошло к столь раннему завершению", - добавил президент DFB.
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