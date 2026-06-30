Выступление сборной Германии на ЧМ не оправдало ожиданий, заявил глава DFB

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Германии проиграла команде Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира и вылетела с турнира.
- Президент Немецкого футбольного союза Бернд Нойендорф заявил, что выступление сборной Германии на чемпионате мира не оправдало ожиданий.
- Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» иронично отреагировала на заявление канцлера Фридриха Мерца, который выразил гордость за команду, несмотря на поражение.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф заявил, что выступление сборной Германии на чемпионате мира 2026 года не оправдало ожиданий.
В понедельник сборная Германии проиграла команде Парагвая (1:1; 3:4 в серии пенальти) в матче 1/16 финала чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике. После этого канцлер Германии Фридрих Мерц в соцсети X написал, что несмотря на тягость поражения, сборная Германии своей самоотдачей и командным духом подарила немцам незабываемые эмоции. Политик также выразил гордость за команду. Оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) иронично призвала отнестись с пониманием к привычке Мерца приукрашивать провальные результаты.
"После горького поражения от Парагвая и вылета с чемпионата мира в США, Канаде и Мексике вчера я провел значительное время с главным тренером сборной Юлианом Нагельсманом и спортивными директорами Андреасом Реттигом и Руди Феллером. Мы все согласны с тем, что наше выступление на чемпионате мира не оправдало наших ожиданий", - приводит слова Нойендорфа сайт DFB.
"В ближайшие дни мы спокойно и тщательно обсудим причины, по которым команда не смогла полностью реализовать свой потенциал и не оправдала собственных ожиданий и ожиданий немецкого футбола. После такой неудачи и с учетом предстоящих трудностей мы не можем и не будем просто возвращаться к привычному порядку вещей. Мы благодарим всех болельщиков, которые так сильно поддерживали нас в США и Канаде, а также дома. Мы все очень разочарованы тем, что наше совместное путешествие подошло к столь раннему завершению", - добавил президент DFB.