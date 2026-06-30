Выступление сборной Германии на ЧМ не оправдало ожиданий, заявил глава DFB

"В ближайшие дни мы спокойно и тщательно обсудим причины, по которым команда не смогла полностью реализовать свой потенциал и не оправдала собственных ожиданий и ожиданий немецкого футбола. После такой неудачи и с учетом предстоящих трудностей мы не можем и не будем просто возвращаться к привычному порядку вещей. Мы благодарим всех болельщиков, которые так сильно поддерживали нас в США и Канаде, а также дома. Мы все очень разочарованы тем, что наше совместное путешествие подошло к столь раннему завершению", - добавил президент DFB.