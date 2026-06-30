Фанаты сборной Норвегии устроили флеш-моб после победы над Кот-д'Ивуаром

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболисты сборной Норвегии и ее болельщики устроили музыкальный флешмоб с барабаном после победы в матче.
- В качестве барабанщика выступил полузащитник Мартин Эдегор. Он установил инструмент и несколько раз размеренно ударил в него. Остальные игроки и болельщики отвечали ему в такт движениями, напоминавшими движения гребцов на кораблях викингов.
ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Футболисты сборной Норвегии и ее болельщики устроили музыкальный флеш-моб с барабаном после победы над командой Кот-д'Ивуара на чемпионате мира, передает корреспондент РИА Новости.
Вскоре после финального свистка, зафиксировавшего победу норвежцев в матче 1/16 финала со счетом 2:1 и их первый в истории выход во второй раунд плей-офф, болельщики передали с трибун на поле барабан, раскрашенный в цвета национального флага.
30 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
74’ • Амад Диалло
39’ • Антонио Нуса
86’ • Эрлинг Холанд
В качестве барабанщика выступил полузащитник Мартин Эдегор. Он установил инструмент и несколько раз размеренно ударил в него. Как было видно на телетрансляции, остальные игроки и болельщики, заполнившие стадион в американском городе Арлингтон в штате Техас, отвечали ему в такт движениями, напоминавшими движения гребцов на кораблях викингов.
Героем матча стал звездный нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд, который забил решающий мяч за несколько минут до финального свистка. Его отец, экс-футболист сборной Норвегии Альф‑Инге Холанд спокойно наблюдал за этим из ложи.
Одна из болельщиц подняла самодельный плакат с надписью: "Эрлинг, могу я одолжить резинку для волос?", отсылая к тому, что форвард обычно выходит на поле с собранными в пучок волосами. Сам же обладатель прически в этот момент распустил волосы и бегал по полю, радостно размахивая руками.