Фанаты сборной Норвегии устроили флеш-моб после победы над Кот-д'Ивуаром

Краткий пересказ от РИА ИИ Футболисты сборной Норвегии и ее болельщики устроили музыкальный флешмоб с барабаном после победы в матче.

В качестве барабанщика выступил полузащитник Мартин Эдегор. Он установил инструмент и несколько раз размеренно ударил в него. Остальные игроки и болельщики отвечали ему в такт движениями, напоминавшими движения гребцов на кораблях викингов.

ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Футболисты сборной Норвегии и ее болельщики устроили музыкальный флеш-моб с барабаном после победы над командой Кот-д'Ивуара на чемпионате мира, передает корреспондент РИА Новости.

Вскоре после финального свистка, зафиксировавшего победу норвежцев в матче 1/16 финала со счетом 2:1 и их первый в истории выход во второй раунд плей-офф, болельщики передали с трибун на поле барабан, раскрашенный в цвета национального флага.

В качестве барабанщика выступил полузащитник Мартин Эдегор . Он установил инструмент и несколько раз размеренно ударил в него. Как было видно на телетрансляции, остальные игроки и болельщики, заполнившие стадион в американском городе Арлингтон в штате Техас , отвечали ему в такт движениями, напоминавшими движения гребцов на кораблях викингов.

Героем матча стал звездный нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд, который забил решающий мяч за несколько минут до финального свистка. Его отец, экс-футболист сборной Норвегии Альф‑Инге Холанд спокойно наблюдал за этим из ложи.