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Фанаты сборной Норвегии устроили флеш-моб после победы над Кот-д'Ивуаром - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Футбол
 
23:44 30.06.2026 (обновлено: 00:41 01.07.2026)
Фанаты сборной Норвегии устроили флеш-моб после победы над Кот-д'Ивуаром

Сборная Норвегии и ее фанаты устроили флеш-моб после победы над Кот-д'Ивуаром

© Соцсети сборной Норвегии Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Соцсети сборной Норвегии
Эрлинг Холанд
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты сборной Норвегии и ее болельщики устроили музыкальный флешмоб с барабаном после победы в матче.
  • В качестве барабанщика выступил полузащитник Мартин Эдегор. Он установил инструмент и несколько раз размеренно ударил в него. Остальные игроки и болельщики отвечали ему в такт движениями, напоминавшими движения гребцов на кораблях викингов.
ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Футболисты сборной Норвегии и ее болельщики устроили музыкальный флеш-моб с барабаном после победы над командой Кот-д'Ивуара на чемпионате мира, передает корреспондент РИА Новости.
Вскоре после финального свистка, зафиксировавшего победу норвежцев в матче 1/16 финала со счетом 2:1 и их первый в истории выход во второй раунд плей-офф, болельщики передали с трибун на поле барабан, раскрашенный в цвета национального флага.
ЧМ по футболу 2026
30 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
Кот-д’Ивуар
1 : 2
Норвегия
74‎’‎ • Амад Диалло
(Николя Пепе)
39‎’‎ • Антонио Нуса
(Мартин Эдегор)
86‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Патрик Берг)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В качестве барабанщика выступил полузащитник Мартин Эдегор. Он установил инструмент и несколько раз размеренно ударил в него. Как было видно на телетрансляции, остальные игроки и болельщики, заполнившие стадион в американском городе Арлингтон в штате Техас, отвечали ему в такт движениями, напоминавшими движения гребцов на кораблях викингов.
Героем матча стал звездный нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд, который забил решающий мяч за несколько минут до финального свистка. Его отец, экс-футболист сборной Норвегии Альф‑Инге Холанд спокойно наблюдал за этим из ложи.
Одна из болельщиц подняла самодельный плакат с надписью: "Эрлинг, могу я одолжить резинку для волос?", отсылая к тому, что форвард обычно выходит на поле с собранными в пучок волосами. Сам же обладатель прически в этот момент распустил волосы и бегал по полю, радостно размахивая руками.
Антонио Нуса - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Футболист сборной Норвегии Нуса признан лучшим игроком матча 1/16 финала ЧМ
Вчера, 22:40
 
ФутболСпортНорвегияТехасМартин ЭдегорЭрлинг ХоландЧМ по футболу 2026
 
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