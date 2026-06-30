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Стали известны имена претендентов на приз лучшему вратарю РПЛ - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Футбол
 
18:07 30.06.2026
Стали известны имена претендентов на приз лучшему вратарю РПЛ

Агкацев, Бориско и Акинфеев вошли в тройку номинантов на лучшего вратаря РПЛ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСтанислав Агкацев
Станислав Агкацев - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Станислав Агкацев из «Краснодара», Максим Бориско из калининградской «Балтики» и Игорь Акинфеев из ЦСКА вошли в тройку кандидатов на звание лучшего вратаря в рамках премии «Герои РПЛ».
  • Церемония вручения наград премии «Герои РПЛ» за сезон-2025/26 состоится 9 июля в Москве в центре кино «Мосфильм».
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Станислав Агкацев из "Краснодара", Максим Бориско из калининградской "Балтики" и Игорь Акинфеев из ЦСКА вошли в тройку кандидатов на звание лучшего вратаря в рамках премии "Герои РПЛ" по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщается в Telegram-канале лиги.
Церемония вручения наград премии "Герои РПЛ" за сезон-2025/26 состоится 9 июля в Москве в центре кино "Мосфильм". В спортивной категории будут определены лучшие игрок, вратарь, защитник, полузащитник, нападающий и тренер сезона, а также обладатели наград за лучший гол, лучшую голевую передачу и приза лучшему молодому футболисту.
Агкацеву 24 года, он является действующим обладателем премии. В минувшем сезоне провел 30 матчей, в которых 13 раз отыграл на ноль и пропустил 23 мяча.
Акинфееву 40 лет, он получал премию по итогам сезона-2022/23. В 19 матчах прошлого сезона Акинфеев пропустил 22 мяча и трижды отыграл на ноль.
Бориско 26 лет, в минувшем сезоне на его счету 23 проведенных игры, 14 сухих матчей и 11 пропущенных голов.
Премия "Герои РПЛ" проводится с 2023 года. Помимо Агкацева и Акинфеева премию лучшему вратарю ранее получал Матвей Сафонов ("Краснодар", сезон-2023/24).
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ФутболМаксим БорискоИгорь АкинфеевСтанислав АгкацевБалтикаКраснодарПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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