Стали известны имена претендентов на приз лучшему вратарю РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ Станислав Агкацев из «Краснодара», Максим Бориско из калининградской «Балтики» и Игорь Акинфеев из ЦСКА вошли в тройку кандидатов на звание лучшего вратаря в рамках премии «Герои РПЛ».

Церемония вручения наград премии «Герои РПЛ» за сезон-2025/26 состоится 9 июля в Москве в центре кино «Мосфильм».

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Станислав Агкацев из "Краснодара", Максим Бориско из калининградской "Балтики" и Игорь Акинфеев из ЦСКА вошли в тройку кандидатов на звание лучшего вратаря в рамках премии "Герои РПЛ" по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщается в Telegram-канале лиги.

Церемония вручения наград премии "Герои РПЛ " за сезон-2025/26 состоится 9 июля в Москве в центре кино "Мосфильм". В спортивной категории будут определены лучшие игрок, вратарь, защитник, полузащитник, нападающий и тренер сезона, а также обладатели наград за лучший гол, лучшую голевую передачу и приза лучшему молодому футболисту.

Агкацеву 24 года, он является действующим обладателем премии. В минувшем сезоне провел 30 матчей, в которых 13 раз отыграл на ноль и пропустил 23 мяча.

Акинфееву 40 лет, он получал премию по итогам сезона-2022/23. В 19 матчах прошлого сезона Акинфеев пропустил 22 мяча и трижды отыграл на ноль.

Бориско 26 лет, в минувшем сезоне на его счету 23 проведенных игры, 14 сухих матчей и 11 пропущенных голов.