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ФГР: решения World Gymnastics должны исполняться независимо от властей - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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21:55 30.06.2026

ФГР: решения World Gymnastics должны исполняться независимо от властей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладислава Николаенко выполняет упражнения с лентой в финале многоборья на чемпионате России по художественной гимнастике в Москве
Владислава Николаенко выполняет упражнения с лентой в финале многоборья на чемпионате России по художественной гимнастике в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполком World Gymnastics принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны.
  • Украинская федерация гимнастики сообщила, что ей удалось отложить решение European Gymnastics по символике России из-за необходимости урегулировать вопрос исполнения решений международных федераций в условиях запрета на использование российской символики в ряде европейских стран.
  • Федерация гимнастики России выразила надежду, что дополнительное время позволит членам European Gymnastics подтвердить приверженность решениям World Gymnastics и принципам Олимпийской хартии.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Федерация гимнастики России (ФГР) заявила, что решения Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) должны выполняться вне зависимости от властей разных стран.
Исполком World Gymnastics 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял исполком European Gymnastics, который отмечал, что его решение должно быть ратифицировано на внеочередном заседании генассамблеи. Заседание должно было пройти 29 июня. Ранее 11 федераций обратились к European Gymnastics с требованием вынести на голосование вопрос о запрете россиянам и белорусам выступать с национальной символикой. В понедельник Украинская федерация гимнастики сообщила, что организации удалось отложить решение European Gymnastics по символике России.
Флаги России во время награждения призеров масс-старта в соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Европейские федерации гимнастики начали истерику из-за флага России
28 июня, 20:05
"Причиной переноса стала необходимость для европейских национальных федераций урегулировать вопрос исполнения решений World Gymnastics и European Gymnastics в условиях, когда в ряде европейских стран национальные власти запрещают использование российской национальной символики на соревнованиях. Решение World Gymnastics уже действует. Оно должно последовательно исполняться всеми организациями, входящими в международную гимнастическую систему", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации гимнастики России.
"Важно отметить, что еще в мае Исполком European Gymnastics поддержал решение World Gymnastics о восстановлении права российских гимнастов выступать с национальной символикой. Это позволило российским гимнасткам выступить на майском чемпионате Европы под национальным флагом и с исполнением гимна. Сегодня речь идет о завершении процедуры ратификации данного решения. На текущий момент решение исполкома остается действующим. ФГР рассчитывает, что дополнительное время позволит членам European Gymnastics подтвердить приверженность решениям World Gymnastics, принципам Олимпийской хартии и независимости спорта от любого внешнего политического, государственного или экономического давления", - отмечается в заявлении.
В организации подчеркнули, что в данном вопросе "речь идет не только о гимнастике, но и о способности международного спортивного сообщества отстаивать принципы и обеспечивать исполнение своих же решений".
Ранее россиянки отказались участвовать в этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Клуж-Напоке из-за заявления мэра румынского города Эмиля Бока о намерении не допустить участия спортсменок из России с национальной символикой.
Художественная гимнастика - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
World Gymnastics проанализирует ситуацию с письмом от европейских федераций
Вчера, 12:09
 
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