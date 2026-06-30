В декабре 2024 года румынские спасатели нашли в ущелье Карпатских гор замерзающего юношу с рыжим котенком под курткой. "Котенок согревал его, так что спас ему жизнь, — описал ситуацию глава горноспасательной службы. — Мы увидели, что он заботится только о своем коте. О себе он не думает".

Котенок по кличке Персик и его хозяин заблудились на пути, который до них проторили многие тысячи украинских мужчин, скрываясь от "людоловов" из ТЦК. "Убегая, мы всех боялись. Боялись, что нас отправят на войну, которая не наша. Я счастлив, потому что мой кот жив. Я получил шанс от Бога на новую жизнь, — рассказывал спасенный юноша врачам скорой помощи. — Это счастливейший момент, потому что котенок здесь, со мной. Персик согревал мое сердце и не дал умереть моей вере".

Если бы все это произошло в декабре будущего года, спасенного отправили бы обратно на Украину вместе с котенком, не имеющим сертификата о прививках международного образца. Прямо из аэропорта, как это водится, юношу увезли бы в распределитель, потом в учебку, а оттуда — и довольно скоро — на восточный фронт, откуда обычно не возвращаются.

В марте 2027-го в ЕС перестанет действовать механизм автоматического предоставления гражданской защиты для украинских мужчин от 23 до 60 лет, а для остальных гендеров и возрастных групп его продлят еще на год, хотя их режим Владимира Зеленского на убой отправлять (пока) не собирается.

"Дискриминация? Конечно нет! Это поддержка украинцев. Это то, о чем нас просили украинцы", — отбрил подозрения журналистов еврокомиссар по внутренним делам Магнус Бруннер. На самом деле об этом просили немцы, для которых воевать с Россией руками украинцев — дело исторически привычное.

Германия снова-заново в своей колее: возвращает призыв, милитаризирует экономику, отправляет танки на восток и объявляет о строительстве "самой сильной армии в Европе" к 2039 году, то есть как раз к столетию со дня начала ею Второй мировой войны. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, глава комитета Европарламента по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман и канцлер ФРГ Фридрих Мерц — ведущие "моторы" пересмотра правил пребывания украинцев в ЕС. Немецкие военные эксперты особенно упорно продвигали тезис, что Украина, конечно же, должна бесперебойно получать вооружения, но скачкообразное наращивание поставок не имеет смысла, пока не решена проблема с личным составом: ВСУ в перспективе больше нужны люди, чем "вундервафли". Следовательно, Евросоюз нужно закрыть для украинских мужчин.

С некоторых пор к этой кампании присоединились власти Польши, а впереди паровоза своеобычно для них бежит руководство Дании, где мужчинам — мигрантам с Украины отказали в законном статусе еще на прошлой неделе, не дожидаясь, пока раскачается Брюссель. Ютландское королевство — однозначный лидер по поддержке Киева в пересчете на душу населения, а в отношении России — наиболее "ястребиная" страна Западной Европы. В то же время, что нетипично для Скандинавии, там самые жесткие миграционные законы в ЕС, а меры в отношении украинцев принимаются одновременно с очередным их ужесточением. Причем проводит его левое правительство, что с политическими традициями Европы не вяжется.

Дай датчанам волю, они бы и Персика четвертовали на глазах у детей. Знаем мы этих датчан.

Своими досрочными мерами Копенгаген торит дорогу Берлину и подает пример. В ФРГ украинских "ухилянтов" особенно много — и Мерц не скрывает, что хотел бы отправить их на войну с Россией, только германская бюрократическая машина неповоротлива и обложена сотней ограничителей.

Еврокомиссар Бруннер (не немец, но австриец, что с точки зрения Третьего рейха одно и то же) обещает, что украинских мужчин, которые уже находятся в ЕС, изменения не коснутся — они, мол, для новоприбывших. Верить ему не стоит, ведь теперь Евросоюз ожидает новая волна мужской миграции с Украины. Зумеров до 23 лет пока еще оттуда выпускают, но и им, и тем, кому предстоит порываться в Европу с риском для жизни, нужно успеть до марта — и они постараются, поэтому "дыру" наверняка заткнут заранее, для того и датский опыт.

В своего рода передовики метят и поляки, где мигранты с Украины — источник общественного напряжения. Июнь у них вообще стал месячником ненависти: после того как президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского главной госнаграды Польши — ордена Белого орла, рейтинг Навроцкого взлетел до небес, а политики в Варшаве окончательно убедились, что на унижении украинцев можно и нужно набирать очки. Но даже в случае, если всю украинскую диаспору погрузят в опломбированные вагоны, официально будет заявлено, что это делается для украинского же блага.

"Мы твердо стоим на стороне Украины в ее борьбе за свободу. Именно поэтому мы сейчас вносим изменения в закон", — говорит датский министр по делам иммиграции Мортен Бедсков. Уровень цинизма таков, что стоит ждать убийственных обоснований — вроде того, что молодые украинские мужчины наконец-то перестанут замерзать в Карпатских горах и тонуть в реке Тисе, пытаясь прорваться в ЕС.

Слова Бруннера о том, что Еврокомиссия "будет активно работать над возвращением беженцев с Украины на родину", подразумевают дальнейшие ужесточения под соусом благих намерений. Задача Брюсселя — воевать с Россией руками украинцев, и украинцы должны ее выполнять, пока не закончатся. Это не вопрос выбора — это их историческая роль расходного материала.

Препятствием к массовым депортациям (а по логике все идет к ним) могут стать европейские суды, особенно в Германии. Зачастую они даже радикал-исламистов не дают высылать под предлогом, что на родине им может грозить смертельная опасность, а Украину это касается в первую очередь и в наибольшей степени. Но до Германии еще добраться надо, а в Польше и Румынии — важнейших точках "выхода" с Украины — на гуманизм юстиции рассчитывать не стоит: она с просителями убежища всегда минимально церемонилась.

И каждую высылку, каждую депортацию, каждое ужесточение объявят выбором самих украинцев. Это вполне может принять характер централизованной пропагандистской кампании, чтобы все — еврочиновники, судьи, сами мигранты — не забывали, ради чего все делается. Чтобы не дрогнула рука, когда предстоит отправлять на смерть очередного парня — с котом или без кота.

Кстати, раз уж Европа, как она про себя считает, — культурный светоч, пусть ее творческая среда разродится книгой или сценарием, в котором хозяин Персика предстанет отрицательным персонажем — предателем идеалов свободы, манкуртом, нарушителем законов Украины и ЕС.

Если не получится, тут уж одно из двух. Либо творцы в Европе никчемные, раз не могут подчинить идеалам свободы столь эмоционально богатый сюжет. Либо с той картиной борьбы добра со злом, которую они рисуют перед европейцами, что-то нечисто.