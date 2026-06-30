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СМИ: страны Европы молятся, чтобы на саммите НАТО не произошли сюрпризы - РИА Новости, 30.06.2026
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16:45 30.06.2026
СМИ: страны Европы молятся, чтобы на саммите НАТО не произошли сюрпризы

Foreign Policy: Европа молится, чтобы на саммите НАТО не произошли сюрпризы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На предстоящем саммите НАТО в Анкаре европейские страны опасаются сюрпризов на фоне непростых отношений альянса с американской администрацией, сообщает Foreign Policy..
  • Посыл саммита во многом будет зависеть от лидеров США и Турции — Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Страны Европы молятся о том, чтобы на предстоящем саммите НАТО в Анкаре не произошли какие-либо сюрпризы на фоне непростых отношений альянса с нынешней американской администрацией, сообщает журнал Foreign Policy.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что размер американского финансирования НАТО в будущем будет зависеть от того, выполняют ли остальные союзники обязательства по наращиванию оборонных расходов. Газета Politico на прошлой неделе писала, что НАТО на саммите в июле в Анкаре, вероятно, не будет ничего обещать Вашингтону, у стран-членов альянса не так много новых козырей в рукаве.
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Как отмечает издание, между США и странами Европы сформировалось некое новое равновесие, теперь трансатлантический альянс - это в первую очередь партнерство, основанное на выгоде.
"Скучный саммит НАТО - это именно то, на что надеются европейцы и о чем они молятся", - говорится в публикации.
Foreign Policy подчеркивает, что посыл предстоящего саммита во многом будет зависеть от лидеров США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана. Как указывает журнал, первый любит привлекать внимание, а второй воспользуется мероприятием, чтобы добиться выгодной сделки с Вашингтоном и продемонстрировать значимость Турции в альянсе.
Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7–8 июля.
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В миреАнкара (провинция)ЕвропаВашингтон (штат)Пит ХегсетДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганНАТОМинистерство обороны США
 
 
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