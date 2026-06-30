СМИ: страны Европы молятся, чтобы на саммите НАТО не произошли сюрпризы

Краткий пересказ от РИА ИИ На предстоящем саммите НАТО в Анкаре европейские страны опасаются сюрпризов на фоне непростых отношений альянса с американской администрацией, сообщает Foreign Policy..

Посыл саммита во многом будет зависеть от лидеров США и Турции — Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Страны Европы молятся о том, чтобы на предстоящем саммите НАТО в Анкаре не произошли какие-либо сюрпризы на фоне непростых отношений альянса с нынешней американской администрацией, сообщает журнал Страны Европы молятся о том, чтобы на предстоящем саммите НАТО в Анкаре не произошли какие-либо сюрпризы на фоне непростых отношений альянса с нынешней американской администрацией, сообщает журнал Foreign Policy

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что размер американского финансирования НАТО в будущем будет зависеть от того, выполняют ли остальные союзники обязательства по наращиванию оборонных расходов. Газета Politico на прошлой неделе писала, что НАТО на саммите в июле в Анкаре, вероятно, не будет ничего обещать Вашингтону, у стран-членов альянса не так много новых козырей в рукаве.

Как отмечает издание, между США и странами Европы сформировалось некое новое равновесие, теперь трансатлантический альянс - это в первую очередь партнерство, основанное на выгоде.

"Скучный саммит НАТО - это именно то, на что надеются европейцы и о чем они молятся", - говорится в публикации.

Foreign Policy подчеркивает, что посыл предстоящего саммита во многом будет зависеть от лидеров США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана. Как указывает журнал, первый любит привлекать внимание, а второй воспользуется мероприятием, чтобы добиться выгодной сделки с Вашингтоном и продемонстрировать значимость Турции в альянсе.