Леброн Джеймс покинул "Лейкерс"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Форвард Леброн Джеймс покинет «Лос-Анджелес Лейкерс» и проведет еще один сезон в НБА.
- На 42-летнего игрока претендуют от 10 до 12 команд, среди которых называется «Голден Стэйт Уорриорз».
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Форвард Леброн Джеймс покинет "Лос-Анджелес Лейкерс" и проведет еще один сезон в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), заявил его агент Рич Пол для ESPN.
Сообщается, что игрок, которому в декабре исполнится 42 года, проинформировал "Лейкерс" о своем решении. Как ранее отмечал Пол, на игрока претендуют от 10 до 12 команд. Среди них, по данным ESPN, называется "Голден Стэйт Уорриорз".
Джеймсу 41 год, он представлял "Лейкерс" с 2018 года, до этого он выступал за "Кливленд Кавальерс" и "Майами Хит". Форвард является четырехкратным чемпионом НБА, трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным обладателем награды самому ценному игроку (MVP) регулярного сезона, рекордсменом по количеству участий в Матчах звезд НБА (22). Кроме того, по ходу минувшего регулярного чемпионата он стал первым игроком в истории лиги, преодолевшим отметку в 50 тысяч очков за карьеру. Джеймсу также принадлежит рекорд по числу сезонов в НБА (23). В сентябре Джеймс был включен в Зал славы баскетбола в составе олимпийской сборной США.
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