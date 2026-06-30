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Леброн Джеймс покинул "Лейкерс" - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Баскетбол
 
19:26 30.06.2026 (обновлено: 20:34 30.06.2026)
Леброн Джеймс покинул "Лейкерс"

Леброн Джеймс покинул "Лейкерс", но отыграет еще один сезон в НБА

© Фото : Пресс-служба "Лейкерс"Баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс
Баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Пресс-служба "Лейкерс"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Форвард Леброн Джеймс покинет «Лос-Анджелес Лейкерс» и проведет еще один сезон в НБА.
  • На 42-летнего игрока претендуют от 10 до 12 команд, среди которых называется «Голден Стэйт Уорриорз».
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Форвард Леброн Джеймс покинет "Лос-Анджелес Лейкерс" и проведет еще один сезон в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), заявил его агент Рич Пол для ESPN.
Сообщается, что игрок, которому в декабре исполнится 42 года, проинформировал "Лейкерс" о своем решении. Как ранее отмечал Пол, на игрока претендуют от 10 до 12 команд. Среди них, по данным ESPN, называется "Голден Стэйт Уорриорз".
Джеймсу 41 год, он представлял "Лейкерс" с 2018 года, до этого он выступал за "Кливленд Кавальерс" и "Майами Хит". Форвард является четырехкратным чемпионом НБА, трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным обладателем награды самому ценному игроку (MVP) регулярного сезона, рекордсменом по количеству участий в Матчах звезд НБА (22). Кроме того, по ходу минувшего регулярного чемпионата он стал первым игроком в истории лиги, преодолевшим отметку в 50 тысяч очков за карьеру. Джеймсу также принадлежит рекорд по числу сезонов в НБА (23). В сентябре Джеймс был включен в Зал славы баскетбола в составе олимпийской сборной США.
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БаскетболЛеброн ДжеймсЛос-Анджелес ЛейкерсГолден Стэйт УорриорзКливленд КавальерсНБА
 
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