Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении транша в размере 3,9 миллиарда евро на "передовые технологии" беспилотников для укрепления обороны Киева.

Комментаторы в соцсети X выразили мнение, что эти меры не изменят ситуацию на линии фронта и раскритиковали решение направить средства европейских налогоплательщиков на поддержку Украины.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Пользователи Пользователи соцсети X раскритиковали заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о финансировании Украины.

Ранее во вторник председатель Еврокомиссии сообщила о выделении транша в размере 3,9 миллиарда евро на "передовые технологии" беспилотников якобы для укрепления обороны Киева

"Это никак не поможет Украине и не изменит ситуацию на линии фронта. Россия побеждает в этом конфликте и продолжит побеждать. Эти беспилотники не изменят исхода! Украина при масштабной поддержке США, НАТО и Великобритании сама развязала этот конфликт. Россия завершит его на своих условиях!" — написал один комментатор.

"Украина — не член Евросоюза и никогда им не станет. Почему тогда ей выделяют такие огромные суммы денег, да еще и за счет кредитов?" — отметил другой.

"Еще четыре миллиарда евро за счет европейских налогоплательщиков? Когда это закончится? Когда евробюрократы решат, что уже достаточно набили свои карманы?" — обрушился с критикой третий.

"Не за мои налоги. Ни одного евро на поддержку украинской мафии и на то, чтобы переносить этот конфликт на европейскую территорию", — заключил еще один пользователь.