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"Россия продолжит". Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали переполох в Сети - РИА Новости, 30.06.2026
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16:32 30.06.2026

"Россия продолжит". Слова фон дер Ляйен об Украине вызвали переполох в Сети

© AP Photo / Virginia MayoГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении транша в размере 3,9 миллиарда евро на "передовые технологии" беспилотников для укрепления обороны Киева.
  • Комментаторы в соцсети X выразили мнение, что эти меры не изменят ситуацию на линии фронта и раскритиковали решение направить средства европейских налогоплательщиков на поддержку Украины.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о финансировании Украины.
Ранее во вторник председатель Еврокомиссии сообщила о выделении транша в размере 3,9 миллиарда евро на "передовые технологии" беспилотников якобы для укрепления обороны Киева.
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"Это никак не поможет Украине и не изменит ситуацию на линии фронта. Россия побеждает в этом конфликте и продолжит побеждать. Эти беспилотники не изменят исхода! Украина при масштабной поддержке США, НАТО и Великобритании сама развязала этот конфликт. Россия завершит его на своих условиях!" — написал один комментатор.
"Украина — не член Евросоюза и никогда им не станет. Почему тогда ей выделяют такие огромные суммы денег, да еще и за счет кредитов?" — отметил другой.
"Еще четыре миллиарда евро за счет европейских налогоплательщиков? Когда это закончится? Когда евробюрократы решат, что уже достаточно набили свои карманы?" — обрушился с критикой третий.
"Не за мои налоги. Ни одного евро на поддержку украинской мафии и на то, чтобы переносить этот конфликт на европейскую территорию", — заключил еще один пользователь.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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